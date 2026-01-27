Édgar Ramírez, actor y productor venezolano, está por estrenar la película ‘Aún es de noche en Caracas', en la que aborda de una manera muy especial la crisis que se vive en su país.

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, , Édgar Ramírez habló de la crisis del desplazamiento que viven miles de venezolanos.

Duele un montón y nosotros somos más de 8 millones de personas que se han ido del país o sea, uno de cada cuatro venezolanos se ha ido del país, es la crisis de desplazamiento más grande de la era moderna.

Aseguró que lo que más extraña de Venezuela es a su familia y la comida, sin embargo, que él lleva a su país siempre consigo.

El país se va contigo. Dondequiera que tú estés, está tu país. Y eso también es la otra cara del exilio, ¿no?

También dijo que extraña el clima de su país, "extraño mucho la luz, el clima, hay una cosa que sucede con el verde en Venezuela, en el Caribe, que es como muy muy potente, como que el sol pega directo ¿no? En Venezuela, el sol sale así, pasa, pasa 12 horas en el cielo y cae de un solo golpe".

Édgar Ramírez explicó que la película ‘Aún es de noche en Caracas', habla del contexto que se vivía en Venezuela en 2017, cuando el país está completamente colapsado.

La película sucede en el 2017, ese es el año, en el contexto de la película cuando no hay luz, no hay agua, no hay electricidad, no hay medicinas, no hay comida, el país está completamente colapsado y la gente sale, millones de personas salen a protestar y la ciudad está encendida.

¿Quién es Édgar Ramírez?

Édgar Ramírez es un actor venezolano, presentador y nominado a los Globos de Oro y Emmy, además ganó el premio césar por actor revelación por la academia de las artes y técnicas del cine de Francia.

Édgar Ramírez habla varios idiomas: inglés, francés, italiano y alemán, además de español, lo que ha hecho que su carrera y reconocimiento mundial supere cualquier barrera.

Debido a su recurrente presencia en el festival de Cannes y en reconocimiento a su trayectoria plasmó sus huellas en 2022.

Siempre recordando sus orígenes venezolanos donde quiera que vaya, además su rango actoral lo lleva a interpretar múltiples papeles dentro de la industria.

