Kevin Johnson, Exjugador de la NFL, es Encontrado Muerto en Campamento de Indigentes

El tackle defensivo Kevin Johnson, quien jugó para Raiders y Eagles falleció a los 55 años de edad. De acuerdo con los reportes policiacos, el exjugador de la NFL fue encontrado muerto este viernes 23 de enero en un campamento de indigentes en Los Ángeles, California.

La policía local informó que Johnson falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico contundente y que además tenía heridas de arma blanca. Por tanto, su muerte se investiga como un caso de homicidio.

El equipo Raides de Las Vegas lamentó los hechos y publicó un mensaje para darle el pésame a sus familiares:

La familia de los Raiders lamenta la pérdida de Kevin Johnson, liniero defensivo, quien jugó para nuestro equipo plata y negro durante una temporada y dos años en Philadelphia Eagles. Toda la nación 'Raider' está con la familia de Kevin en estos momentos

Medios locales señalan que Johnson padecía de encefalopatía traumática crónica (ETC), la enfermedad cerebral degenerativa asociada a los constantes golpes en la cabeza que reciben los jugadores de futbol americano y que ya ha sido diagnosticada a varios atletas de la National Football League (NFL).

Una investigación reciente, publicada por la Facultad de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston, revela que se estudiaron los casos de 202 jugadores de futbol americano ya fallecidos y cuyos cerebros fueron donados para investigación.

De esos 202 casos, encontraron ETC en 177 atletas de todos los niveles de juego: un 87 % del total del análisis. En ese registro se encontraron que 110 de 111 jugadores de la NFL padecían ETC: es decir, un 99 % alarmante.

¿Quién era Kevin Johnson, Exjugador de la NFL muerto en campamento de Indigentes?

Kevin Johnson llegó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 1993 por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Su irregular carrera lo llevó a jugar para varios equipos, entre ellos los Vikingos de Minnesota Vikings y los Raiders de Oakland.

En 1995 llegó a las Águilas de Filadelfia, donde permaneció dos temporadas, antes de volver a los Raiders en 1997. En su paso por la NFL logró siete capturas de mariscales de campo y una anotación defensiva gracias a una devolución de balón suelto.

Luego dejó a los Raiders y se fue a jugar en la Arena Football League, donde fue campeón con los Orlando Predators en 1988. Posteriormente dejó los emparrillados y poco se supo de él, hasta ahora que ha fallecido de manera trágica.

