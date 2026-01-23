Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue detenido en México. El FBI informó este viernes 23 de enero que el exdeportista, ahora vinculado al Cártel de Sinaloa, ya fue trasladado a Estados Unidos..

Originario de Canadá, Ryan Wedding era uno de los 10 más buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas y homicidio. Con 44 años de edad, tiene un pasado como exatleta olímpico de snowboard.

Conocido como Thor, El Jefe, Giant y Public Enemy, el canadiense era objetivo prioritario por las autoridades estadounidenses. ya que es calificado como uno de los narcotraficantes más grandes de la era moderna, como Joaquín El Chapo Guzman o Pablo Escobar.

Por ello es que El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la detención del canadiense.

Ryan Wedding: Así fue su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno2002

Ryan James Wedding, de 44 años de edad, nació en Ontario, Canadá. Sus abuelos eran dueños de una estación de esquí, mientras que su tío era entrenador, así que desde niño se inclinó por los deportes de invierno.

Cuando tenía 12 años empezó a participar en competencias de snowboard. A los 15 años ya era parte del equipo nacional de esquí. En 1999 ganó la medalla de bronce en slalom, durante el Campeonato Mundial Junior.

Dos años más tarde, en el 2001, se colgó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior, así que las esperanzas de triunfos olímpicos se centraron en él, pero no cumplió con las expectativas.

Llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se efectuaron en Salt Lake City, como parte del equipo de Canadá. Compitió en el slalom gigante de snowboard, pero no le fue tan bien como se esperaba y culminó en el puesto 24.

Ryan Wedding participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se efectuaron en Salt Lake City. Foto: Reuters

Luego de fracasar en las olimpiadas invernales se alejó de las competencias de alto rendimiento. Se concentró en sus estudios en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, pero sólo estuvo dos años.

Para el 2006 cultivaba marihuana en una granja. Según la policía montada de Canadá, en la propiedad se encontró droga con valor de 10 millones de dólares, pero no le pudieron fincar responsabilidad alguna a Ryan James Wedding.

Actualmente Wedding es buscado por los cargos de asociación delictiva, asesinato y conspiración. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, su último lugar de residencia conocido es México y se le conoce como “El Jefe”.

En el 2010 fue detendido en California y sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, una vez que cumplió su sentencia quedó el liberdat y siguió ligado al crimen organizado. Se le señala de haber ordenado dos asesinatos en Ontario, Canadá, en noviembre del 2023, por el presunto robo a un cargamento de droga.

Con información de N+

