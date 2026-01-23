¿Quién Es Alejandro Rosales, Objetivo del FBI, Detenido en México y Extraditado a EUA?

Autoridades detuvieron en Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, a uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). En N+ te decimos quién es y por qué ha sido tan buscado por la justicia estadounidense.

Rosales Castillo tenía ficha de búsqueda y orden de arresto con fines de extradición a Estados Unidos, por el asesinato de una mujer en 2016, en Carolina del Norte.

¿Qué delitos se le imputan a Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales tenía diversos delitos. Foto: SSPC

Alejandro Rosales Castillo es acusado de los siguientes delitos:

Asesinato en primer grado

Robo con arma

Hurto de vehículo

Secuestro en primer grado

Se le incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI desde 2017

¿Cuál era la recompensa que ofrecía EUA por Alejandro Rosales Castillo?

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el gobierno estadounidense ofrecía por Alejandro Rosales Castillo una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su detención.

¿Cómo fue la detención de Alejandro Rosales Castillo?

El gabinete de seguridad de México, a través de un comunicado, mencionó que la detención de Alejandro Rosales Castillo es parte de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos y de la coordinación entre las áreas de seguridad del gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, el Ejército y el gobierno estatal de Hidalgo.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la cooperación con autoridades internacionales para la detención de personas generadoras de violencia que son requeridas por la ley en otros países

Así fue detenido Alejandro Rosales Castillo

Alejandro Rosales Castillo fue detenido luegi de acciones de vigilancia en distintas zonas de Pachuca, Hidalgo, hasta que los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características de él y procedieron a detenerlo. Esto agregó la SSPC en el comunicado.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal

Kash Patel parte a EUA con dos detenidos

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió ayer 22 de enero de 2026 con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quien hoy regresó a Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios, entre ellos uno de los 10 más buscados.

En un mensaje publicado este viernes, 23 de enero, el titular de la SSPC detalló que en total se llevaron a cabo dos reuniones en México, en las que también estuvo presente el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

El secretario de Seguridad mexicano también anunció que el director del FBI partió hoy viernes rumbo a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios:

Una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, de los 10 más buscados por el FBI

Un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos.

“El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”, puntualizó.

