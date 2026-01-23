Secretario de Marina Confirma 6 Elementos Detenidos por Huachicol Fiscal

El secretario de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales, informó este 23 de enero de 2026 que en total son seis elementos de la dependencia los detenidos por el caso del huachicol fiscal.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Veracruz, el funcionario federal fue cuestionado sobre el número exacto de miembros de la dependencia investigados.

Dijo que “son seis detenidos en total” y que además hay dos prófugos, un marino retirado y otro que sí estaba en activo.

Noticia relacionada: Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.

Video: Huachicol Fiscal: FGR Investiga Red de Comercio Ilegal, Informa Sheinbaum

Proceso para darlos de baja

Morales Ángeles explicó también que no todos los detenidos han sido dados de baja de la corporación, pues hay un proceso administrativo para ello.

Ellos tienen derecho a pedir una revisión; con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis y se les da respuesta. Tienen derecho a continuar con su proceso, hasta que una autoridad jurisdiccional determine que fue legal todo el proceso y que causan baja definitiva.

El funcionario indicó que hasta ahora hay 4 elementos que ya causaron baja, pero agregó que dos están en procesos de amparo.

Noticia relacionada: Alex Tonatiuh Márquez Ayudó en Combate a Huachicol Fiscal, Asegura Sheinbaum.

Sobre los prófugos

Sobre los prófugos, comentó que en un caso no hay problema —para darlo de baja— porque se trata de un elemento retirado.

Pero el otro sí estaba en activo y está dado de baja porque al ser prófugo está desertando y eso causa la baja de la Semar.

Al ser cuestionado si no se le dio de baja por su probable relación con el delito, respondió que no, sino que fue porque no puede cumplir sus funciones.

“Está de baja porque de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina es dado de baja, así lo marca la ley”, sostuvo.

¿Qué es el huachicol fiscal?

En una conferencia de prensa en julio de 2025, Sheinbaum Pardo explicó que existen dos casos de huachicol fiscal:

Uno sobre combustible importado de Estados Unidos que se reporta como otro producto. Es decir, se informa que un carrotanque entra con algún químico pero en realidad trae combustible, por lo cual paga un impuesto diferente; y además no se le da seguimiento porque se informó que era algo diferente. Otro en el que se reporta que se compró algo pero en realidad no se adquirió y se hace una factura falsa.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb.