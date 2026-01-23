¿Raphael Veiga al América? Esto Sabemos Sobre el Fichaje del Futbolista Brasileño

Buenas noticias para la nación azulcrema: el club América está a nada de cerrar el fichaje del futbolista Raphael Veiga. La versión sobre la llegada del exseleccionado brasileño a la Liga MX trascendió este viernes 23 de enero.

De acuerdo con TUDN, Veiga es el candidato principal para que llegue a las Águilas en este Torneo Clausura 2026, ya que es del gusto del entrenador André Jardine y sería una buena solución para salir de la crisis ofensiva y la falta de gol.

Para que llegue Veiga al club azulcrema, tendrán que sacrificar a un jugador extranjero y podrían ser el chileno Víctor Dávila o el colombiano José Raúl “Pantera” Zúñiga. Pero eso se decidirá en las próximas horas.

Trascendió que ya hay un acuerdo entre la directiva del América y el Palmeiras por el mediocampista brasileño. Se habla de un préstamo con opción de compra. El valor de Veiga es de 10 millones de dólares.

¿Quién es Raphael Veiga, futbolista brasileño que interesa al América?

Raphael Veiga, nacido hace 30 años en Sao Paulo, es un mediocampista ofensivo que le pega bien de larga distancia, gracias a que tiene una pierna zurda bien trabajada.

Debutó en la Primera División del futbol brasileño con la camiseta del Coritiba, luego de pasar por las canteras del Sao Paulo FC y el Corinthians.

Un año después, en el 2017, fue fichado por el Palmeiras. Ahí estuvo una temporada, en la que disputó 11 partidos. Fue cedido al Atlético Paranaense, donde se consolidó como titular a lo largo del 2018.

El Palmeiras celebró el crecimiento futbolístico de Raphael Veiga y lo llevó de vuelta a sus filas en la temporada 2019. Desde entonces ha vestido la camiseta verde, hasta ahora que está por estrenar plumaje con las Águilas en la Liga MX 2026.

Su mejor momento fue del 2021 al 2023: Disputó el Mundial de Clubes 2021 con el Palmeiras y terminó como Mejor goleador del certamen. Luego fue bicampeón de la Primera División de Brasil con esa playera, al levantar los trofeos de las temporadas 2022 y 2023.

En el 2023, Veiga fue llamado a la Selección de Brasil, pero desde entonces sólo ha disputado 6 partidos y no ha logrado consolidarse. Ni Dorival Junior, anterior entrenador, ni Carlo Ancelotti, actual técnico de la Canarinha han vuelto a considerarlo en sus convocatorias.

