Inter Miami Quiere a Germán Berterame: ¿Rayados Dejará ir a su Delantero Estrella a la MLS?

Apenas van tres jornadas del torneo Clausura 2026 y los Rayados del Monterrey pueden sufrir una baja importante en sus filas, que puede afectar sus planes de pelear por el campeonato de la Liga MX: Germán Berterame tiene un pie y medio en la MLS.

Figura del Monterrey y seleccionado mexicano, luego de nacionalizarse, el delantero argentino Germán Berterame está a nada de salir, porque el Inter Miami está en conversaciones con la directiva del club Monterrey para fichar al “Berte” a la brevedad posible.

Medios deportivos y periodistas especializados en fichajes han señalado que el Inter Miami pagará la cláusula de rescisión del delantero de los Rayados, que es de unos 12 millones de dólares. Y aunque el equipo regiomontano se resiste a dejar ir a la estrella de su delantera, la oferta es tentadora y además a Berterame le ilusiona la posibilidad de jugar en el equipo de la MLS por una razón muy poderosa.

Más que el dinero, a “Berte” le emociona codearse con el mejor futbolista del mundo: Lionel Messi, quien fue el que palomeó el fichaje. Como se sabe, “La Pulga” se ha rodeado en fechas recientes de jugadores de origen argentino, como Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allendem Óscar Ustari, Rocco Ríos, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés y Benjamín Cremaschi.

¿Qué dijo Germán Berterame sobre su traspaso al Inter Miami de la MLA?

Por lo pronto Germán Berterame se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, jueves 22 y domingo 25 de enero, en duelos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Incluso ya fue cuestionado sobre su traspaso al Inter Miami y el propio delantero dejó en claro que era un tema del que no podía expresarse porque su equipo, el Monterrey, le pidió que no hablara al respecto.

Como se sabe, Berterame ha estado en todas las listas de convocados de Javier Aguirre, entrenador del combinado Tricolor, y se espera que llegue al Mundial 2026. Pero debe demostrar su valía, sobre todo en un puesto en el que hay varios candidatos fuertes como Raúl Jiménez (Fulham) y Santiago Gimenez (Inter de Milán).

