¿Cuándo Es el Super Bowl 2026 y Dónde Se Jugará? Fecha y Estadio del Campeonato 60 de la NFL

La temporada de la NFL está a punto de llegar a su momento culminante: el Super Bowl 2026 y para que nadie se pierda este gran evento, acá en N+ te decimos cuándo es y dónde se jugará el campeonato número 60 de la Liga de futbol americano.

Estamos a solo unos días de conocer a los equipos que disputarán el Súper Tazón LX, los cuales se definirán en las Finales de Conferencia de la Americana y la Nacional, sin embargo todo lo demás ya está listo para la gran fiesta de la NFL.

Por ello, es importante que los aficionados conozcan todos los detalles del campeonato de la NFL como qué día, a qué hora y en qué estadio se jugará el Super Bowl 2026, además de quiénes cantarán en el show de medio tiempo.

¿Dónde es el Super Bowl LX?

El Super Tazón 2026 se jugará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California en Estados Unidos. Este recinto tiene una capacidad de 68,500 aficionados, pero para eventos de este tipo puede ampliarse para 75 mil fans.

El Levi's Stadium, inaugurado en 2014, fue sede del Super Bowl 50, disputado en 2016 entre los Denver Broncos y los Carolina Panthers, por lo cual ésta será la segunda vez que albergue un campeonato de la NFL.

El estadio de los San Francisco 49ers también ha recibido juegos de futbol americano colegial y MLS, además de ser sede de eventos como la Copa América, Copa Oro y será uno de los recintos que se ocupen para el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 y tiene un horario de inicio a las 5 de la tarde del centro de México, aunque debes considerar que algunas actividades comenzarán desde antes como los calentamientos, el himno nacional, el lanzamiento de la moneda, etc.

El Súper Domingo de la NFL suele tener una duración más larga que los juegos de temporada regular y Playoffs, esto debido a la ceremonia protocolaria previa al partido, así como el show de medio tiempo, de ahí que podría jugarse de las 5 a las 9 o 10 pm, aproximadamente.

Como ya es una costumbre, la transmisión del Super Bowl en vivo la podrás ver completamente gratis en TV Abierta, a través del Canal 5, que contará con los mejores analistas y comentaristas de este deporte.

¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny fue elegido para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, un año después de que Kendrick Lamar encabezara el espectáculo, dejando el récord de la presentación más vista de la historia con una audiencia de 133.5 millones de espectadores.

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio se presente en el espectáculo de medio tiempo del SB de la NFL, ya que previamente había hecho una aparición en el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

¿Quién jugará el Super Bowl LX?

Los dos equipos que disputarán el Super Tazón 2026 aún no están definidos, sin embargo serán los ganadores de las Finales de Conferencia quienes disputen el campeonato número 60 de la NFL:

Final de la Conferencia Nacional: Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks.

Final de la Conferencia Americana: Denver Broncos vs New England Patriots.

