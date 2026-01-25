Seahawks Regresarán al Super Bowl Después de 11 Años de Ausencia

Los Seattle Seahawks se impusieron este domingo 31-27 a Los Ángeles Rams y se clasificaron para el Super Bowl del próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El mariscal de campo Sam Darnold disputó el mejor partido de su carrera y lanzó para 346 yardas, con tres pases de anotación, para dar a los Seahawks el billete para su primer Super Bowl en diez años.

La victoria marca el retorno de la franquicia al máximo partido del fútbol americano profesional. Seattle alcanzó su cuarto Super Bowl en la historia del equipo, con marca de 16 victorias y 3 derrotas en la temporada.

Jugada defensiva decisiva

Con Los Angeles (14-6) enfrentando cuarto down y cuatro yardas por avanzar en la yarda 6 de Seattle, el entrenador Sean McVay optó por intentar la conversión en lugar de patear gol de campo. El pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por el defensivo Devon Witherspoon.

Los Rams no volvieron a tener posesión del balón hasta que restaban 25 segundos en el reloj. Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca de la mitad del terreno en la jugada final del partido.

Darnold completó 25 de 36 pases sin cometer pérdidas de balón, jugando a pesar de una lesión oblicua. El quarterback veterano de ocho años milita en su quinto equipo profesional.

Errores costosos para Rams

Stafford completó pases para 374 yardas y tres touchdowns, pero su equipo fue afectado por errores críticos. En el tercer cuarto, Xavier Smith falló al recibir un despeje, y en la siguiente jugada Darnold conectó con Jake Bobo para anotación de 17 yardas.

El receptor Jaxon Smith-Njigba registró 153 yardas y un touchdown en 10 recepciones para Seattle.

Mike Macdonald, en su segunda temporada como entrenador en jefe de los Seahawks, llevó al equipo a su primera final desde 2014.

Rival definido

Los Seahawks se medirán con los New England Patriots de Drake Maye, que este mismo domingo doblegaron 10-7 a los Denver Broncos en el partido de campeonato de la Conferencia Americana.

El Super Bowl se disputará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Con información de EFE y AP.

