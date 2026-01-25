Muere Gabriel Garzón, Actor de Doblaje que Dio Voz a Topo Gigio

La tarde de este domingo 25 de enero de 2026, el comediante Jorge Falcón dio a conocer el fallecimiento de Gabriel Garzón, actor de doblaje ampliamente reconocido por dar voz al entrañable personaje Topo Gigio, a los 57 años de edad.

La noticia generó conmoción entre colegas, seguidores y amantes del doblaje en México y América Latina, donde la voz de Garzón marcó a varias generaciones.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Falcón expresó su pesar y rindió homenaje al intérprete, a quien describió como un amigo cercano y un gran artista.

“Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió el comediante, acompañando el mensaje con una etiqueta dirigida al actor fallecido.

Jorge Falcón y Gabriel Garzón

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Garzón fue una figura clave en el mundo del doblaje, especialmente por su trabajo dando vida a Topo Gigio, personaje icónico de la televisión infantil que conquistó al público por su ternura, carisma y voz inconfundible. Su interpretación permitió que el personaje mantuviera una conexión emocional con el público de habla hispana durante décadas.

Además de Topo Gigio, Garzón participó en diversos proyectos de doblaje y locución, consolidando una trayectoria respetada dentro de la industria. Compañeros del medio han comenzado a compartir mensajes de despedida en redes sociales, destacando su profesionalismo, calidad humana y el legado que deja en el doblaje.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni detalles sobre los servicios funerarios. La partida de Gabriel Garzón deja un profundo vacío en el mundo del entretenimiento y en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz.

¿Quién fue Topo Gigio?

Topo Gigio fue un personaje icónico de la televisión en México. Alcanzó gran popularidad en Televisa durante las décadas de 1970 y 1980, de la mano de su “papá”, Raúl Astor, con quien se volvió inolvidable gracias a frases como “A la camita” y “¡Lo dije yo primero!”. Este entrañable ratón italiano, creado por María Perego, conquistó al público al mezclar humor y ternura en programas de variedades, e incluso protagonizó un recordado especial junto al Chapulín Colorado.

Topo Gigio. Foto: Televisa

