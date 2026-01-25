¿SEP Suspende Clases Mañana? Lista de Estados Confirmados Sin Actividades Escolares

El paso de la tercera tormenta invernal de la temporada, en combinación con el frente frío 30, dejará temperaturas de hasta -15° Celsius, por lo que la SEP en algunos estados ha confirmado que se suspenden clases mañana 26 de enero 2026. En N+ te compartimos la lista de entidades confirmadas sin actividades escolares.

Los efectos de la tormenta no solo se han hecho sentir en el norte del país, sino que también ha dejado una emergencia en gran parte de Estados Unidos, así como alertas en distintas entidades del país.

¿En qué estados se suspenden clases mañana en México?

Los estados que no tendrán clases por los efectos en México este lunes 26 de enero 2026 son:

Chihuahua: Las autoridades indicaron que la suspensión de clases presenciales se aplicará a nivel básico los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026.

Puebla: La SEP de Puebla informó que las clases presenciales se suspenden el 26 y 27 de enero de 2026 en escuelas de educación básica, media superior y superior de las regiones que se verán afectadas.

Otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo

Tamaulipas: La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados o menos.

