¿Habrá Clases en Nuevo León este 26 y 27 de Enero por Frente Frío 31? Esto Sabemos

Ante el descenso de temperaturas provocadas por el frente frío número 31, estudiantes y padres de familia se encuentran preguntando si el próximo lunes 26 de enero y martes 27 de enero habrá clases en los planteles educativos en el estado de Nuevo León.

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que no se suspenderán las clases, aunque se aplicarán medidas de flexibilidad para cuidar la salud de los estudiantes. Las autoridades señalaron que la asistencia a clases quedará a criterio de madres y padres de familia debido a la presencia de temperaturas extremas.

Estas medidas aplican para los días lunes 26 y martes 27 de enero, fechas en las que se espera un clima frío con temperaturas de hasta de 0 grados en gran parte del estado. La Secretaría mencionó que esto tiene como objetivo priorizar el bienestar de los estudiantes ante las condiciones climatológicas.

¿Habrá clases en preparatorias y universidades por frente frío en Nuevo León?

Autoridades mencionaron que esta medida solo aplicará en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial, así como los turnos matutino y vespertino, incluyendo las modalidades de tiempo completo y jornada ampliada, por lo que se espera que la asistencia de alumnos sea muy baja.

En el comunicadio también se informó que el personal directivo, docente, de intendencia y de apoyo deberán presentarse en los planteles para atender los servicios en las escuelas y poder recibir a los estudiantes que decidan acudir a las instalaciones de educación. En el caso de las escuelas Normales y los planteles de Educación Media Superior y Superior, regidas por la Secretaría de Educación Pública, se indicó que continuarán con sus actividades de manera habitual en los diversos planteles del estado.

DAGM