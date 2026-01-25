Explosión de Calentador y Tanque de Gas Deja un Hombre Herido en Monterrey

Un hombre resultó gravemente herido luego de que un calentador conectado a un tanque de gas hiciera explosión al interior de un domicilio ubicado sobre la avenida Richard E. Byrd en la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León. El hombre intentaba mitigar las bajas temperaturas reigstras en la región.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes recibieron el reporte de una explosión en una casa, a la llegada de los rescatistas se confirmó este percance. Al ingresar al hogar, las autoridades señalaron encontrar diversos daños estructurales y en objetos como ventanas, muebles, sofás y un aire acondicionado.

Al inspeccionar el hogar los rescatistas localizaron a un hombre, identificado como Guillermo Orenday de 52 años, quien habría presentado diversas lesiones, por lo que de inmediato se le brindó la atención médica necesaria. Fueron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quienes confirmaron que el lesionado presentaba quemaduras de tercer grado en un 91 por ciento de su cuerpo.

¿Por qué explotó el calentador dentro de una casa en la colonia Cumbres?

Luego de poner a salvo al hombre, paramédicos trasladaron de inmediato al lesionado hasta la sala de urgencias de un hospital privado donde será valorado por especialistas. Hasta el momento se desconoce si durante la explosión se encontraban más personas al interior de esta casa, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas.

Rescatistas mencionaron que la explosión se originó debido a una acomulación de gas que presentó este calentador. En el sitio aún se encuentra persona del Protección Civil de Monterrey valorando la estructura de la casa para descartar cualquier tipo de peligro. Los elementos pidieron a la población revisar este tipo de aparatos y verificar los tanques de gas utilizados para evitar más accidentes durante estas bajas temperaturas.

