Atacan a Balazos a Hombre en Colonia Talleres en Monterrey, Nuevo León

La tarde de este viernes 23 de enero se registró un ataque a balazos en la Colonia Talleres, ubicada cerca del centro de la ciudad de Monterrey, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de auxilio. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio localizado sobre la calle 18 de Marzo, entre José María Michelena y Prolongación Colón.

Video: Hieren a Hombre en Ataque a Balazos en Colonia Talleres en Monterrey

De acuerdo con la información recabada en el lugar, elementos de la Policía de Monterrey mantienen acordonada la zona tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. El inmueble donde ocurrió el ataque fue señalado por testigos como el punto exacto en el que un joven resultó gravemente herido.

Según lo relatado por algunos vecinos, un vehículo en color blanco arribó al sitio y de él descendieron varios sujetos. Al menos algunos de los ocupantes ingresaron al domicilio y, momentos después, dispararon contra un joven que se encontraba en el interior de la casa.

Noticia relacionada: Hombre Sufre Ataque a Balazos en la Colonia Valle de Lincoln en García, Nuevo León

La víctima es un hombre de aproximadamente 20 años de edad, quien recibió al menos un impacto de arma de fuego. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga a bordo del mismo vehículo blanco.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Monterrey, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al joven herido. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, las autoridades informaron que el lesionado presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado.

En el sitio se mantiene la presencia de la Agencia Estatal de Investigaciones y de elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardan el área mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

Vecinos señalaron que el domicilio donde ocurrió el ataque aparentemente funciona como punto de reunión de pepenadores y personas en condición de calle. En el exterior del inmueble se observó un carrito de supermercado con cartón y diversas bolsas, lo que reforzaría esta versión.

Búsqueda de los responsables

Las autoridades informaron que se revisarán cámaras de seguridad de domicilios, bodegas y negocios cercanos, con el objetivo de ubicar a los responsables. De manera preliminar, se indicó que en el ataque habrían participado al menos tres personas que viajaban en el vehículo blanco.

Este hecho se suma a la ola de violencia registrada en el arranque de 2026, ocurriendo a plena luz del día y generando preocupación entre los habitantes de la Colonia Talleres. La investigación continuará conforme avancen las próximas horas.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero / Noticias N+

RR