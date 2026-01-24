Localizan a Mujer Sin Vida en García: Detienen a Tres Personas por Presunto Feminicidio

Una intensa movilización policiaca se registró la noche de este sábado 24 de enero en el municipio de García, Nuevo León, luego de que autoridades localizaran el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un domicilio ubicado en la colonia Mitras Poniente, sector Cedral. De manera preliminar, el caso es investigado como un presunto feminicidio.

Los hechos se desencadenaron tras un reporte recibido en la central de radio, donde se alertaba sobre un posible caso de violencia en una vivienda situada en la calle Pino, número 503. Elementos de seguridad municipal acudieron al lugar y, al ingresar al domicilio, localizaron el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas y una sábana, con visibles huellas de violencia y múltiples golpes.

Video: Encuentran Sin Vida a Mujer en Casa en García NL

Detienen a dos hombre y una mujer

De acuerdo con los primeros informes, al momento de la intervención policial salieron del domicilio dos hombres y una mujer. Uno de los sujetos presentaba manchas de sangre en las manos y los pies, por lo que las autoridades procedieron a la detención de los tres. Trascendió que entre los detenidos se encontrarían la presunta pareja sentimental de la víctima y su hermana, quienes residían en el mismo domicilio.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad, mientras agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y el inicio de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni de las personas detenidas, quienes quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para rendir su declaración y determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Con este caso, se reporta que en menos de una semana se han registrado al menos tres feminicidios en Nuevo León, lo que marca un inicio de año alarmante en materia de violencia de género y seguridad. Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

