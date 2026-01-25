Vuelca Camión de Personal en Pesquería, Nuevo León; Hay Seis Heridos

La mañana de este domingo 25 de enero se reportó la volcadura de un camión de personal cuando circulaba por una zona conocida como Gran Dinastía en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Fueron testigos quienes pidieron de inmediato el apoyo de unidades de rescate para ayudar a las personas atrapadas al interior de la unidad.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Pesquería y Nuevo León, así como unidades de movilidad quienes ya se encontraban resguardando la zona donde el camión de personal se volcó. Rescatistas comenzaron con los labores necesarios para poner a salvo a los pasajeros que se encontraban al interior de este transporte y poder valorarlos médicamente.

Al interior de este camión de personal fueron localizadas seis personas las cuales resultaron con diversas lesiones, por lo que se comenzó con al atención necesaria, Elementos de rescate trasladaron a tres lesionados hasta la Clínica número 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir una valoración más adecuada, mientras que el resto de los heridos solo recibieron apoyo en el sitio del accidente.

Investigan volcadura de transporte de personal en Pesquería

Debido a la volcadura de este transporte de personal, sobre esta via se registró el derrame de diesel, por lo que Tránsitos de Pesquería acordonaron el área mientras que rescatistas esparcían polvos abosventes en la carpeta asfáltica para evitar otro percance. Se espera que este punto siga cerrado mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

Se espera que durante el transcurso del día hasta este lugar acuda una grúa para retirar el transporte de personal volcado. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón del accidente, pero no se descarta que el pavimento mojado haya sido factor de este percance. Elementos pidieron a los automovilistas manejar con precaución.

