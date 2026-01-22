Volcadura de Unidad Municipal Deja Tres Elementos Heridos en Escobedo, Nuevo León

La tarde de este jueves 22 de enero se reportó la volcadura de una camioneta perteneciente a la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) donde viajaban tres elementos. El hecho se reportó en la colonia Pedregal del Topo Chico en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Noticia relacionada: Camión Ruta 13 Choca contra Auto y Deja una Mujer Lesionada en el Centro de Monterrey

Este hecho se registró cuando esta unidad se encontraba realizando los labores correspondientes en algunos domicilios de esta colonia. Testigos señalaron que la camioneta intentó tomar una curva y debido a una mala maniobra el vehículo habría volcado. Vecinos de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos para ayudar a los elementos.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes de inmediato brindaron atención médica a los tres elementos. Luego de poner a salvo a los afectados, fueron trasladados a un hospital para ser valorados por especialistas y determinar cual era su estado de salud.

Video: Vuelca Unidad de Municipio de Escobedo Quedan 3 Heridos en Col Pedregal del Topo Chico

Alertan a automovilistas por pendientes en la colonia Pedregal del Topo Chico

En este punto del accidente tuvieron que ser cerradas al menos dos cuadras debido a que las calles en este punto son inclinadas, lo que podrían provocar que la unidad volcada pudiera deslizarse por estas pendientes. Al sitio llegó también una grúa para retirar la camioneta y poder liberar la circulación. Elementos de rescate descartaron daños en propiedades cercanas.

Al lugar también acudió otra unidad del UNAVI para brindarle apoyo a sus compañeros y poder terminar con los labores en este sector. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de los oficiales heridos. Elementos de rescate pidieron a los automovilistas circular con precaución en este punto, ya que las pendientes representan un peligro para los autos.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM