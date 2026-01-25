Un Jet se Estrelló con 8 Personas a Bordo Durante el Despegue en Aeropuerto de Bangor, Maine

Este domingo, 25 de enero de 2026, un Bombardier Challenger 600 se estrelló durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, estado de Maine, Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, tiempo local. A bordo de la aeronave viajaban ocho personas. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciarán investigaciones sobre el siniestro.

La FAA confirmó el incidente

La FAA emitió un comunicado confirmando el accidente.

Un Bombardier Challenger 600 se estrelló al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine, alrededor de las 19:45 horas, tiempo local, del domingo 25 de enero. Ocho personas iban a bordo. La FAA y la NTSB investigarán

El comunicado advierte que la información es preliminar y sujeta a cambios conforme avance la investigación.

Reportes de usuarios durante el incidente

Previo a la confirmación, circularon en redes sociales diversos reportes sobre el accidente. Usuarios describieron haber presenciado el evento durante condiciones climáticas adversas, con una tormenta de nieve intensificándose en la zona.

Algunos residentes reportaron haber escuchado un estruendo a aproximadamente 15 millas de distancia del aeropuerto. Imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron presencia de vehículos de emergencia en la zona con condiciones de baja visibilidad.

De acuerdo con la cadena CNN, el avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650. Se desconoce la gravedad de las lesiones de las personas a bordo.

Registros federales indican que el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston, Texas.

El Aeropuerto Internacional de Bangor es una instalación que opera vuelos comerciales y privados en el noreste de Estados Unidos.

