Trump Presenta Cuatro Exigencias a Políticos Demócratas por Protestas Contra ICE en Minneapolis

Este domingo, 25 de enero de 2026, el presidente Donald Trump emitió un comunicado en su plataforma Truth Social, dirigido a gobernadores y alcaldes demócratas de Estados Unidos, en el que establece cuatro exigencias relacionadas con el cumplimiento de las leyes migratorias federales.

El pronunciamiento se produce en medio de las protestas que continúan en Minneapolis luego de la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue asesinado el sábado por un agente de ICE durante operativos de inmigración en la ciudad.

Cuatro puntos dirigidos a autoridades locales

En el comunicado, Trump establece cuatro acciones que deben ejecutar los funcionarios estatales y locales. La primera exigencia señala que el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis deben entregar a todas las cárceles y prisiones estatales a los extranjeros ilegales criminales que actualmente se encuentren encarcelados, junto con todos los criminales ilegales con orden de arresto activa o historial criminal conocido, para su deportación inmediata.

La segunda demanda establece que las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los extranjeros ilegales arrestados por la policía local.

Como tercer punto, el presidente indica que la policía local debe asistir a las fuerzas del orden federales en la aprehensión y detención de extranjeros ilegales que sean buscados por delitos.

La cuarta exigencia plantea que los políticos demócratas deben asociarse con el gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida remoción de todos los extranjeros ilegales criminales en el país. Trump menciona que algunos demócratas en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington D. C., ya han implementado estas medidas, lo que según él ha resultado en calles más seguras.

Trump pide al Congreso eliminar ciudades santuario

Además de las cuatro demandas a autoridades locales, Trump hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para que apruebe de inmediato la legislación para terminar con las ciudades santuario, a las que identifica como la causa raíz de los problemas migratorios actuales.

Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros únicamente para ciudadanos estadounidenses que respetan la ley, no para extranjeros ilegales criminales que violaron las leyes de nuestra nación

El presidente indica que todas estas solicitudes están basadas en el sentido común y concluye afirmando que la administración Trump está lista y esperando a que cualquier demócrata trabaje con ellos en estos asuntos.

