Vamos por 250 mil MDP Más en Ingresos de Aduanas: Sheinbaum en Inauguración de ANAM Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo 25 de enero 2026 las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y afirmó que su gobierno va por el incremento de 250 mil millones de pesos más en ingresos de aduanas, objetivo que se busca cumplir con estas nuevas oficinas.

Acompañada por el gobernador Américo Villarreal e integrantes de su gabinete, la titular del Ejecutivo Federal informó que la nueva sede tuvo una inversión superior a los 4 mil mdp y generó más de 3 mil 700 empleos directos y 7 mil indirectos.

Estas instalaciones nos van a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las Aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las Aduanas. Esa es una labor fundamental. Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir: llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las Aduanas

Las aduanas, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal, representan seguridad nacional, desarrollo con bienestar y soberanía, por ello reconoció a los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la construcción de estas instalaciones aduaneras, las cuales tuvieron una inversión superior a los 4 mil mdp, que representan la dignificación de las y los trabajadores.

Aduanas antes dependía del SAT (Servicio de Administración Tributaria), hasta que se constituyó como una Agencia por su importancia. Y la visión de que todos los trabajadores y trabajadoras de aduanas pudieran concentrarse en estas instalaciones, lo que significa la dignificación del trabajo de quienes laboran en esta institución y al mismo tiempo concentrar los trabajos de la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy se hace realidad esta decisión gracias a los ingenieros militares, que como siempre desarrollan con profesionalismo y excelencia el trabajo que desempeñan

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que Nuevo Laredo se eligió como sede central de las oficinas de la ANAM debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal con alrededor del 33% de todas las aduanas del resto del país. Además, señaló, aportará a verificar el apego a las normas de comercio exterior.

El funcionario informó que en todas las aduanas se trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), lo que permite garantizar la seguridad con respeto a la soberanía.

Por otro lado, el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que las aduanas protegen la soberanía, ordenan el comercio exterior y garantizan que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras, por lo que aseguró que la Aduana de Nuevo Laredo será un nodo logístico del país.

Historias recomendadas:

Calendario de Pagos Pensión Bienestar 26 a 30 de Enero: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Ministros de la SCJN Renuncian a Camionetas que Desataron Polémica y Solicitarán su Devolución



DMZ