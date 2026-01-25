Calendario de Pagos Pensión Bienestar 26 a 30 de Enero: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

El primer calendario de pagos del año está por llegar a su fin, y si aún no sabes cuándo pagan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 26 al 30 de enero 2026, pues además de los beneficiarios ya mencionados también reciben su dinero las personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Es importante recordar que este primer pago de la Pensión Bienestar llega con un ligero aumento, por eso en una nota ya te dijimos los montos que depositarán a cada beneficiario de las pensiones, esto gracias a información oficial que brindó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en enero 2026?

De acuerdo con información brindada por Ariadna Montiel Reyes, las fechas de pago dadas a conocer a inicios de mes indican que el apoyo Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64, discapacitados y madres solteras llega del 5 al 28 de enero 2026.

Es importante aclarar que durante todos estos días los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 26 al 30 de enero 2026: Lista de letras

Durante todo este mes no habrá ningún día feriado, eso quiere decir que la dispersión del pago de la Pensión del Bienestar será sin interrupciones, y para que no busques cuánto te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día durante la última semana del mes:

Letra S : Lunes 26 de enero 2026.

: Lunes 26 de enero 2026. Letras T, U, V : Martes 27 de enero 2026.

: Martes 27 de enero 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 2026.

¿Cuánto el dan a los adultos mayores de Pensión Bienestar 2026?

Con el aumento se confirmaron los nuevos montos de la Pensión Bienestar que pagará en 2026, a los beneficiarios adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras. Esto depositarán cada bimestre:

Pensión Adultos Mayores Bienestar : Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026

: Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026 Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años : Depositará 3,100 pesos bimestrales en 2026.

: Depositará 3,100 pesos bimestrales en 2026. Pensión Bienestar de Discapacidad : Dará 3,300 pesos bimestrales en 2026.

: Dará 3,300 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras: Pagará 1,650 pesos bimestrales en 2026.

