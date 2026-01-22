Prepárate para el Registro al Apoyo Bienestar Desde la Cuna 2026: Dónde Inscribirse y Requisitos

El primer mes del entra en su recta final y muchas se preguntan si el apoyo Desde la Cuna 2026 va a tener registro, y para que te prepares, acá te decimos dónde se pueden hacer las inscripciones, los requisitos para aplicar y todo los que se sabe respecto al próximo periodo de recepción de solicitudes al programa del Bienestar en la Ciudad de México (CDMX).

Una gran noticia que dio el apoyo Bienestar Desde la Cuna en que para este 2026 el programa será universal en toda la capital del país, por eso la gente buscar saber cuándo es el próximo registro, pues el año anterior se abrieron inscripciones en los primeros meses.

¿Cuándo se abre el registro al apoyo Desde la Cuna 2026?

Es un hecho que el programa va a operar en este 2026, pero de momento la Secretaría de Bienestar Igualdad Social (SEBIEN CDMX) aún no da conocer fechas oficiales del primero registro del año.

Para todas las personas que estén interesadas en inscribirse al programa Desde la Cuna, las únicas tres formas en que se puede solicitar el apoyo económico son las siguientes:

Ir a las oficinas de la SEBIEN CDMX en cuanto salga la convocatoria de registro. Las direcciones son estas:

Oficina 1: Plaza de la Constitución 2, Centro Histórico, Colonia Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000 CDMX. Oficina 2: Calle 20 de Noviembre, Centro Histórico, Colonia Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06090, CDMX.

Acudir a tu PILARES más cercano cuando haya registro abierto. Ahí puedes entregar toda tu documentación para solicitar la entrada al programa.

cuando haya registro abierto. Ahí puedes entregar toda tu documentación para solicitar la entrada al programa. A través del programa Casa por Casa, donde personal de la SEBIEN acude directamente a tu hogar a ofrecerte el apoyo.

Requisitos para el Apoyo Bienestar Desde la Cuna 2026

Para todas las personas que deseen solicitar el apoyo de 1,200 pesos bimestrales que ofrece el programa, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y tengan interés de recibir el apoyo.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años, 10 meses .

. Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Copia del acta de nacimiento del menor de edad.

Identificación con fotografía de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Llenar la solicitud de ingreso al programa.

Con toda esta información ya solo falta que la SEBIEN CDMX de a conocer las fechas del registro al apoyo Desde la Cuna 2026, donde se espera que todas las niñas y niños de menos de mil días de nacidos, reciban el apoyo económico de 1,200 pesos bimestrales.

