Fila Virtual para Preventa de Boletos de BTS en México: Link para Fans con ARMY Membership

La preventa de los boletos de BTS en México 2026 está a punto de comenzar, pero antes de que se desate la locura por conseguir un lugar en el Estadio GNP, acá en N+ te traemos el link de la fila virtual de Ticketmaster para que asegures tu acceso al concierto de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en la CDMX.

Luego del anuncio de las tres fechas del World Tour Arirang 2026 en nuestro país, llegó el momento de la verdad para el ARMY mexicano, pues la preventa exclusiva para fans se realizará este viernes 23 de enero, luego de que fuera reprogramada por la promotora de espectáculos, Ocesa.

Si aún no sabes qué boletos vas a comprar, en notas previas ya te dijimos los precios oficiales de BTS en México, además de cuáles serán los más caros y los más baratos, de acuerdo con las zonas en el mapa de los conciertos en el Estadio GNP, que se realizarán el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Video. Profeco Vigilará la Venta de Boletos para Conciertos de BTS en México

¿Cómo será la preventa de BTS en México?

La venta de boletos de este viernes será exclusiva para fans que cuenten con el ARMY Membership y que realizaron su registro al evento en la plataforma de Weverse. Es importante considerar que la preventa se dividirá en dos horarios diferentes:

Boletos para conciertos del 7 y 9 de mayo : Inicia a las 9 de la mañana, tiempo de CDMX

: Inicia a las 9 de la mañana, tiempo de CDMX Boletos para concierto del 10 de mayo: Inicia a las 12 del mediodía, tiempo de CDMX

De esta manera, a las 9:00 horas del viernes se abrirán dos filas virtuales diferentes, mientras que a las 12:00 horas se abrirá la tercera, de ahí que los fans deberán formarse en la línea para el concierto de su preferencia o en las tres si así lo desean.

¿Cómo comprar en la preventa de boletos de BTS en México?

Debido a que la preventa es solo para fans que cuentan con ARMY Membership, los compradores deberán ingresar el código de su membresía de BTS, el cual es de 9 dígitos iniciando con las letras BA. Este es el proceso para comprar, de acuerdo a lo que se ha visto en las preventas de otros países:

Inicia sesión con tu cuenta de Ticketmaster Abre el link de la fila virtual de Ticketmaster Da clic en Unirme a fila virtual Espera a que inicie la fila Es importante no refrescar la página o cerrar la ventana Una vez que tengas tu turno, tendrás que esperar a que éste llegue a cero Elige los asientos que deseas Ingresa tu código de ARMY Membership para desbloquearlos Procede al pago de los boletos

Es importante considerar que el correo electrónico de tu cuenta de Weverse con la cual compraste la membresía de BTS debe coincidir con el correo asociado a tu cuenta de Ticketmaster, ya que de lo contrario no te dejará comprar boletos.

Video. BTS Alista Nuevo Disco; Esta es la Fecha de Estreno de "Arirang"

Es importante recalcar que no hay preventa exclusiva para algún banco en específico, por lo cual se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito, aunque se recomienda que sean de instituciones financieras reconocidas en México.

Link de la fila virtual de preventa de BTS en México

Debido a que se realizarán tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de CDMX, debes considerar que se harán tres filas virtuales en Ticketmaster, dos de manera simultánea. Para que no busques más, a continuación te dejamos los links de cada una:

Preventa de boletos de BTS 7 de mayo

Preventa de boletos de BTS 9 de mayo

Preventa de boletos de BTS 10 de mayo

En caso de que no cuentes con el ARMY Membership o no hayas hecho tu registro en Weverse, la venta general de boletos para los conciertos de BTS en México iniciará el sábado 24 de enero a las 9 de la mañana, horario del centro de México.

Historias recomendadas