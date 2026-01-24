Inicia Registro Nuevo Apoyo Tandas para la Mujer de 30-59 Años: Requisitos y Cómo Pedir $50,000

Recién dio inicio el registro al programa de Tandas para la Mujer en 2026, y si tienes entre 30 y 59 años de edad, acá te damos todos los requisitos y documentos que necesitas para inscribirte y también te decimos cómo solicitar el apoyo Bienestar de hasta 50 mil pesos.

Desde el año anterior este programa de Tandas para el Bienestar se volvió muy solicitado en Tabasco. Y ahora vuelve con nuevas inscripciones, para que las mujeres de 30 a 59 años de edad tengan la oportunidad de acceder a la ayuda de emprendimiento, que va desde los 5 mil y hasta los 50 mil pesos en este 2026.

Requisitos para registrarse a Tandas para la Mujer Tabasco en 2026

El programa a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico anunciaron que para poder solicitar la ayuda de Tandas del Bienestar en este 2026 hay que cumplir con varias condiciones y tener a la mano los siguientes documentos:

Ser mujer de 30 a 59 años de edad.

Residir en el estado de Tabasco.

Contar con un emprendimiento o micronegocio.

INE vigente

CURP actualizada a 2026.

Comprobante de domicilio vigente.

2 fotos del negocio o producto.

¿Cómo hacer registro a Tandas para el Bienestar Tabasco?

Existen dos formas de inscribirse a Tandas para la Mujeres Tabasco en este 2026, la más fácil es hacer el pre-registro en línea en la página sif.tabasco.gob.mx. Solo debes entrar a este link y registrarte con tus datos personales.

La otra forma es hacer el registro de forma presencial en algunas de las siguientes tres opciones que brinda el Gobierno de Tabasco a todas las mujeres de 30 a 59 años de edad:

Jornadas de atención en territorio: En los canales oficiales del Gobierno de Tabasco darán a conocer las fechas en que el personal estará en los Centros Integradores de la entidad. Oficinas de atención al pueblo: Checa cuál es la más cercana a tu domicilio en este enlace: tabasco.gob.mx/bienestar-ubica-aqui-las-oficinas-del-pueblo. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico: Acude a las oficinas en el Centro Administrativo del Gobierno, en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa.

La personas que opten por hacer su registro a Tandas para la Mujer 2026 en Tabasco de forma presencial, te recordamos que el horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. Por ahora, se desconoce cuánto tiempo va a estar abierta la etapa de inscripción, por lo que te recomendamos solicitar el apoyo Bienestar lo más pronto posible.

