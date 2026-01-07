Investigan en Nuevo León Fraude Basado en Tandas Promocionadas en Redes Sociales

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga un supuesto fraude de 27 millones de pesos organizado con un esquema de tandas promocionado en redes sociales.

Las personas afectadas señalan a Ingrid 'N' como la presunta estafadora quien desapareció sin dejar rastro, incluso abandonó su casa.

Noticia relacionada: Aparecen Más Víctimas del Presunto Fraude de 27 Millones de Pesos por Tandas en Nuevo León

Entre las víctimas hay quienes depositaron casi 3 millones de pesos, dijo Carlos Herrera, abogado de personas defraudadas.

Es un sistema piramidal de la señora Ingrid 'N', que ha estado trabajando de forma que, sacaba las tandas, ofrecía las tandas, posteriormente, se supone o existe el temor fundado que hacía mal uso de ella. Pudiera ser el delito de fraude o en su defecto también pudiera ser el abuso de confianza

Hablan las víctimas

Los afectados presentaron una denuncia que derivó en la investigación. Vanessa, afectada por supuesto fraude en tandas, comentó:

Ahorita tengo perdido de inversiones un millón cien mil pesos, más aparte 580 mil pesos de tandas que ya no siguieron".

Cristal, quien también resultó afectada por el supuesto fraude, exige que encuentren a Ingrid 'N' para que responda.

Que la encuentren, que nos dé la cara, que no se esconda. Saqué un préstamo y voy a tener que vender mi coche para poder pagar ese préstamo

Se esperan más denuncias

Por su parte, autoridades prevén más denuncias en los próximos días y llamaron a no dejarse llevar por esas falsas ofertas. Así lo dijo Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público.

Recurrir a personas desconocidas en medios tan informales como redes sociales, pues es evidentemente una doble alerta, verdad, la posibilidad de un fraude

Noticia relacionada: Investigan Presunto Fraude Mediante Tandas en Nuevo Nuevo León: Roban 27 Millones de Pesos

Aunque por ahora solo es señalada como responsable una mujer, no se descarta que haya más involucrados en la estafa, como expresó el abogado Carlos Herrera.

Ella también tiene varios cómplices, pudiera ser ahí una organización delictuosa

Las víctimas buscan reunir dinero y ofrecer una recompensa de 500 mil pesos para localizar a Ingrid 'N'; por lo que las autoridades las llamaron a acercarse para evaluar esa posibilidad y ofrecerles su respaldo.

Se estima que habría más afectados en otros estados del país, por esta red de defraudadores.

Historias recomendadas

Con información de N+

ICM