Aparecen Más Víctimas del Presunto Fraude de 27 Millones de Pesos por Tandas en Nuevo León

Luego de que dimos a conocer a través de N+ Monterrey el caso del presunto fraude relacionado con un sistema de tandas, que habría dejado una afectación económica de 27 millones de pesos y al menos 50 afectados en Nuevo León, continúan apareciendo víctimas.

Un grupo de mujeres se reunió para interponer su denuncia correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde las autoridades ya investigan el presunto fraude millonario, realizado con un sistema de tandas.

Es un sistema piramidal de la señora Ingrid “N”. Trataba de enmendar el error con otro tipo de tandas

Explicó Carlos Herrera, abogado que lleva el caso de múltiples mujeres afectadas por la presunta responsable de las tandas, quien podría enfrentar el delito de fraude o de abuso de confianza. Agregó que Ingrid “N”, por lo que, podría tratarse de una organización delictuosa.

Afectadas por fraude millonario comparten su testimonio para N+

Las personas afectadas por el fraude de 27 millones de pesos, hasta el momento mujeres, relataron para las cámaras y micrófonos de N+ Monterrey que el grado de confianza que les dio Ingrid “N” fue la principal arma que usó contra ellas; algunas perdieron hasta su auto.

Empecé con tandas chiquitas, obviamente la confianza de 15 años se le fue dando; en los 7 años nunca había quedado mal. La cantidad que yo perdí, un millón 100 mil pesos, más 580 pesos de tandas que ya no siguieron

Vanessa agregó que no solo perdió dinero, sino también la tranquilidad en su vida, al igual que Elizabeth, otra de las víctimas del fraude millonario.

Mi perdida fueron 66 mil 660 (pesos), era de una tanda de 2 mil 20 pesos por semana. (…) yo empecé con inquietudes desde el 22 de diciembre porque a la que le tocaba ese día no recibió completo

A Elizabeth le tocaba recibir una tanda de 300 mil pesos el 8 de diciembre pero Ingrid “N” únicamente le entregó 208 mil pesos y le pidió discreción; nunca se imaginó que fueran tantas las personas afectadas, entre ellas Cristal, quien tuvo que vender su auto para pagar un préstamo que pidió para las tandas.

Así es como avanza el caso del presunto fraude de 27 millones de pesos en el esquema de tandas, que se convirtió en un problema para más de 50 regiomontanas en una estafa piramidal.

