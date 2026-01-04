Detienen a Menor de 13 Años Tras Intento de Asalto en San Nicolás, Nuevo León

La tarde de este domingo 4 de enero se registró un intento de asalto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hecho que derivó en una intensa movilización policiaca y la detención de un menor de edad presuntamente involucrado.

De acuerdo con la información recabada, fue alrededor de las 13:50 horas cuando a través del sistema C4 se recibió el reporte de un intento de robo en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, muy cerca de un mercado rodante que se instala en la zona. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar para atender la situación.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con un comerciante, quien señaló que dos jóvenes vestidos de negro intentaron despojarlo de sus pertenencias. Según su testimonio, uno de los presuntos responsables accionó un arma de fuego con la intención de amedrentarlo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Detuvieron menor de edad

Tras el señalamiento, se desplegó un operativo de búsqueda en calles aledañas. Fue en el cruce de las calles Chihuahua y Veracruz donde los oficiales lograron ubicar y detener a un menor de 13 años de edad, identificado como Abner “N”, quien fue reconocido por la víctima como uno de los participantes en el intento de asalto.

En el sitio, peritos localizaron un casquillo percutido, el cual fue asegurado como parte de la investigación. Sin embargo, el segundo implicado logró darse a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

El menor detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal, mientras que el caso continúa bajo investigación para dar con el paradero del otro presunto responsable.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo y colaborar con información que ayude a reforzar la seguridad en la zona.

