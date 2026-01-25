Ministros de la SCJN Renuncian a Camionetas que Desataron Polémica y Solicitarán su Devolución

Este domingo, 25 de enero de 2026, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron su decisión de no utilizar las camionetas que fueron adquiridas recientemente y que desataron polémica por el contraste con los llamados a la austeridad.

A través de un comunicado, el máximo tribunal indicó que los integrantes solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para la devolución de las unidades.

La SCJN señaló que, en su caso, las camionetas podrían ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

¿Por qué los ministros de la SCJN tomaron esta decisión?

La institución destacó que la determinación busca reforzar el compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.

El máximo tribunal anunció que este lunes, 26 de enero, se ofrecerá una conferencia de prensa en sus instalaciones con el fin de precisar la información sobre este tema.

Esto opinó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el tema de los vehículos

La adquisición de nueve camionetas marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal generó cuestionamientos públicos. Cada unidad fue valuada en 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas de protección como blindaje.

El pasado 23 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre este tema durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria nacional dijo que solicitó información a través de la Secretaría de Gobernación y explicó que la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades.

"Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso", expuso la presidenta sobre la explicación que recibió.

Sheinbaum añadió que el Órgano de Administración del Poder Judicial debía informar sobre esta adquisición.

La SCJN había justificado previamente la compra mediante una nota informativa, en la que afirmó que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales. Según la Corte, las autoridades concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad.

El máximo tribunal sostuvo entonces que la adquisición tenía como objetivo garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.

Historias recomendadas:

CT