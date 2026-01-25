Suman Un Millón de Clientes Sin Electricidad por Tormenta Invernal en EUA

Una enorme tormenta invernal arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve a lo largo del sur de Estados Unidos y hasta Nueva Inglaterra el domingo, causando temperaturas gélidas y paralizando el tráfico aéreo y por carretera. Las ramas de los árboles y los cables de luz se rompieron por el peso del hielo, y alrededor de 1 millón de hogares y negocios en el sureste se quedaron sin electricidad.

Se espera que el hielo y la nevada continúen hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas muy bajas, lo que provocará que los "impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura" persistan durante varios días, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticó nieve intensa desde el Valle de Ohio hasta el noreste, al tiempo que una "acumulación catastrófica de hielo" amenaza con registrarse desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Atlántico Medio y el sureste del país.

"Es una tormenta única en el sentido de que es muy extensa", afirmó en una entrevista telefónica la meteoróloga Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional. "Estaba afectando áreas desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, así que estamos hablando de una extensión de unas 2.000 millas (3.218 kilómetros)".

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados para el sábado. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) alistó suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en varios estados, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado se estaba preparando para el período más largo de frío y las mayores acumulaciones de nieve que ha visto en años. Las comunidades cercanas a la frontera con Canadá ya han registrado temperaturas récord bajo cero, como Watertown que llegó a -37 grados Celsius (-34 Fahrenheit) y Copenhagen -45 °C (-49 °F), dijo.

"Un asedio ártico se ha apoderado de nuestro estado", dijo Hochul. "Es brutal, es escalofriante y es peligroso".

En Corinth, Mississippi, donde los cortes de energía eran generalizados, Caterpillar dijo a los empleados de su planta que se quedaran en casa el lunes y martes.

"¡Que Dios tenga misericordia de Corinth, MS! ... El sonido de los árboles rompiéndose, explotando y cayendo durante la noche ha sido, por decir lo menos, inquietante", escribió la residente Kathy Ragan en Facebook.

En el lado este de Nashville, Jami Joe, de 41 años, tenía luz el domingo por la tarde, pero temía que no duraría mucho, ya que las ramas pesadas de hielo de los robles y nogales maduros continuaban cayendo alrededor de su casa. "Es solo cuestión de tiempo que una rama golpee una línea eléctrica", predijo.

En Little Rock, Arkansas, las autoridades dicen que el peso de la nieve y aguanieve acumuladas probablemente causó el colapso de un toldo sobre varias casas flotantes. Seis personas fueron rescatadas y 22 fueron evacuadas, dijeron las autoridades del condado de Pulaski.

Hasta la mañana del domingo, alrededor de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, señaló Santorelli. El número de clientes sin electricidad se acercaba a 1 millón, según el sitio Poweroutage.us.

Tennessee fue el estado más afectado, con alrededor de 337.000 clientes sin servicio al mediodía del domingo, y Luisiana y Mississippi reportaron más de 100.000 clientes a sin luz. Decenas de miles de hogares y negocios estaban sin electricidad en Kentucky, Georgia, Alabama y Virginia Occidental.

Más de 11.000 vuelos ya habían sido cancelados el domingo y otros 14.000 se habían retrasado, según el sitio rastreador de vuelos Flightaware. Los aeropuertos más afectados hasta ahora son los de Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey.

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, las pantallas interiores registraban decenas de vuelos cancelados y se podían ver pocos vehículos llegando el domingo por la mañana. En el Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, prácticamente todos los vuelos fueron cancelados.

Incluso una vez que el hielo y la nieve dejen de caer, el peligro continuará, advirtió Santorelli.

"Detrás de la tormenta, simplemente hará un frío amargo en prácticamente los dos tercios orientales de la nación, al este de las Montañas Rocosas", subrayó. Eso significa que el hielo y la nieve no se derretirán tan rápido, lo que podría obstaculizar algunos esfuerzos para restaurar la energía y otra infraestructura.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que al menos cinco personas murieron debido al desplome de las temperaturas el sábado, antes que llegaran las nevadas con fuerza, aunque la causa de sus muertes seguía bajo investigación.

El demócrata suplicó a los neoyorquinos que se quedaran bajo techo y alejados de las carreteras: “Queremos que cada neoyorquino pase por esta tormenta”.

Dos hombres murieron de hipotermia relacionada con la tormenta en la parroquia de Caddo en Luisiana, según el departamento de salud del estado.

En las áreas afectadas, las autoridades anunciaron que las clases se cancelarían o se llevarían a cabo de forma remota el lunes.

En Oxford, Mississippi, la policía usó las redes sociales el domingo por la mañana para exhortar a la población a quedarse en casa, ante el grave peligro de estar afuera. Las cuadrillas de servicios públicos locales también suspendieron sus actividades durante la noche.

"Debido a las condiciones que ponen en riesgo la vida, Oxford Utilities ha tomado la difícil decisión de retirar nuestras cuadrillas de la carretera por la noche", publicó la compañía de servicios públicos en Facebook la madrugada del domingo. “Los árboles se rompen y caen alrededor de nuestros trabajadores cuando están en lo más alto de los camiones”.

En Mississippi, Tippah Electric Power informó que había "daños catastróficos" y que podría tomar "semanas en lugar de días" restaurar el servicio por completo.

La Autoridad del Valle de Tennessee proporciona energía a algunas compañías de servicios públicos en la región, y el portavoz Scott Brooks dijo que el sistema de energía a granel sigue siendo estable, pero la formación de hielo durante la noche había causado interrupciones en el suministro eléctrico en el norte de Mississippi, el norte de Alabama, el sur del centro de Tennessee y el área de Knoxville, Tennessee.

Las carreteras heladas también hicieron que viajar fuera peligroso en el norte de Georgia, donde la policía del condado Cherokee publicó en Facebook: "¡Uno sabe que la situación está mal cuando Waffle House está cerrado!!!", junto con una foto de un restaurante cerrado. El hecho de que los restaurantes de la cadena estén abiertos se ha convertido en una forma informal de medir la gravedad de los desastres climáticos en el sur, lo que se conoce como el Índice Waffle House.

Con información de AP.