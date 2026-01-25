Jugadores de NBA se Solidarizan Con Protestas en Minnesota por Casos Alex Pretti y Renee Good

El pasado sábado 24 de enero, agentes federales de inmigración mataron a tiros a un hombre en Minneapolis. Esto provocó la movilización de cientos de manifestantes en la misma ciudad que, hace un par de semanas, atestiguó otro incidente violento en un tiroteo fatal. La NBA, derivado de estos acontecimientos, decidió posponer el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, el cual estaba programado para jugarse esa misma noche en el Target Center de Minneapolis.

Sin embargo, ahora los jugadores de la NBA han emitido un comunicado en el que hablan sobre lo que ha acontecido en la ciudad. En el escrito, la Asociación de Jugadores de Baloncesto Nacional (NBPA, por sus siglas en inglés), se solidarizaron con los familiares de Alex Pretti y Renee Good, los dos ciudadanos estadounidenses que murieron producto de dos incidentes separados que involucraron a agentes federales.

¿Qué dijo la NBPA sobre los tiroteos en Minneapolis?

En un comunicado oficial, la Asociación de Jugadores de Baloncesto Nacional aseguró que ante las noticias de otro tiroteo fatal en Minneapolis, los jugadores de la NBA "ya no pueden permanecer callados". "Ahora más que nunca, debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con las personas de Minnesota que protestan y arriesgan sus vidas para exigir justicia", se lee en el texto publicado.

De igual manera, la NBPA añadió que "la fraternidad de jugadores de la NBA, como los propios Estados Unidos, es una comunidad enriquecida por sus ciudadanos globales, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que se supone que nos protegen a todos".

En ese mismo sentido, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dijo previo al partido entre su equipo y los Minnesota Timberwolves, que "la gente está muy enojada". "Deberíamos hacer un llamado a nuestros mejores ángeles para que nos cuidemos unos a otros y reconozcamos lo que está sucediendo. Nos están dividiendo los medios con fines de lucro y la desinformación. Hay tantas cosas que nos resulta realmente difícil reconciliarnos", puntualizó.

