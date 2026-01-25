Protestas en Minneapolis Hoy 25 de Enero 2026 por Asesinato de Alex Pretti: Así se Llevan a Cabo

Este domingo, 25 de enero de 2026, líderes locales y legisladores demócratas exigieron el retiro de agentes federales de inmigración de Minnesota tras el tiroteo que terminó con la vida de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años. El incidente ocurrió el sábado por la mañana en una calle comercial del sur de Minneapolis durante operativos migratorios, marcando el segundo tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense por agentes del ICE en la ciudad este mes.

Videos grabados por transeúntes y revisados por The Associated Press muestran que Pretti sostenía únicamente un teléfono en la mano mientras se interponía entre un agente de inmigración y una mujer en la calle. Las imágenes no muestran que el hombre portara un arma visible.

Durante el altercado, los agentes lo desarmaron tras descubrir que llevaba una pistola semiautomática de 9 mm, y posteriormente abrieron fuego varias veces. Pretti contaba con licencia para portar un arma oculta.

Video: Enfrentamientos Entre Agentes del ICE y Manifestantes Sacuden Minnesota, EUA.

Esto comentó la administración del presidente Trump

La administración del presidente Donald Trump afirmó que los agentes dispararon "defensivamente" cuando Pretti se les acercó. En las horas posteriores al tiroteo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Pretti atacó a los oficiales, mientras que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que el hombre quería "masacrar a las fuerzas del orden". El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo llamó "un aspirante a asesino" en redes sociales.

Sin embargo, los videos de transeúntes parecen contradecir estas declaraciones. Las grabaciones muestran a Pretti interviniendo después de que un agente de inmigración empujara a una mujer.

El agente lo empujó en el pecho y le roció gas pimienta a él y a la mujer. Al menos siete agentes forcejearon con Pretti en el suelo, intentando poner sus brazos detrás de su espalda mientras él aparentemente se resistía.

Un agente que sostenía un bote lo golpeó cerca de la cabeza varias veces. Se escuchó un disparo, aunque no quedó claro de dónde provino debido a que los agentes rodeaban al hombre. Varios agentes retrocedieron y se oyeron más disparos. Los agentes se alejaron y Pretti quedó inmóvil en la calle.

Familia de Alex Pretti rechaza la versión de autoridades federales

Los familiares de Pretti expresaron estar "desconsolados, pero también muy enojados" con las autoridades, describiendo al enfermero como un alma bondadosa que quería marcar una diferencia en el mundo.

Las asquerosas mentiras contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y repugnantes. Alex claramente no está sosteniendo un arma cuando es atacado por los asesinos cobardes del ICE de Trump. Tiene su celular en su mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que el ICE acaba de empujar mientras le rocían gas pimienta

La familia solicitó que se difunda la verdad sobre lo ocurrido.

Autoridades locales reportan agotamiento

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró en "Face the Nation" de CBS que no había visto evidencia de que Pretti blandiera la pistola. El funcionario indicó que la represión migratoria está agotando a su departamento.

O'Hara señaló que manejar el caos, además de las funciones regulares de un departamento de policía de una gran ciudad, representa un enorme costo para sus oficiales. La Guardia Nacional de Minnesota asistió temporalmente a la policía local bajo dirección del gobernador Tim Walz, con tropas enviadas al lugar del tiroteo y a un edificio federal donde los agentes se han enfrentado diariamente con manifestantes.

Sin embargo, el domingo por la mañana volvió a ser solo la policía de Minneapolis respondiendo a las llamadas.

Debate sobre derecho a portar armas en protestas

La secretaria Noem cuestionó durante una conferencia de prensa el sábado la razón por la cual Pretti estaba armado. Los grupos de derechos de armas respondieron señalando que es legal portar armas de fuego durante las protestas.

El Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota indicó en un comunicado que todo minnesotano pacífico tiene el derecho de poseer y portar armas, incluso mientras asiste a protestas, actúa como observador o ejerce sus derechos de la Primera Enmienda constitucional. El grupo enfatizó que estos derechos no desaparecen cuando alguien está legalmente armado.

El presidente Trump intervino en redes sociales arremetiendo contra Walz y el alcalde de Minneapolis. Compartió imágenes del arma que según funcionarios de inmigración fue recuperada en el lugar, cuestionando dónde estaba la policía local y por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE. Trump acusó al gobernador y al alcalde demócratas de "incitar a la insurrección" con su retórica.

Video: Trump Publicó Foto de Arma y Acusó a Líderes de Minnesota Tras Tiroteo en Minneapolis.

Manifestaciones se extienden por el país

Las protestas estallaron en varias ciudades tras el tiroteo, incluidas Nueva York, Washington y Los Ángeles. En Minneapolis, los manifestantes se concentraron en el vecindario donde Pretti fue asesinado a pesar del clima peligrosamente frío, con temperaturas alrededor de -21 grados Celsius (-6 Fahrenheit).

Una multitud enojada gritó improperios a los agentes federales después del tiroteo, llamándolos "cobardes" y pidiéndoles que se fueran a casa. Los manifestantes arrastraron grandes contenedores de basura de los callejones para bloquear las calles y quemaron al menos uno de ellos.

Al caer la noche, cientos de personas guardaron luto en silencio junto a un creciente memorial en el lugar del tiroteo. Una tienda de donas y una tienda de ropa cercanas permanecieron abiertas, ofreciendo a los manifestantes un lugar cálido.

El domingo por la mañana, la escena estaba tranquila. Brett Williams, de 37 años, acudió desde los suburbios de la ciudad a una vigilia matutina en el lugar.

"Me solidarizo con un hermano cuya vida fue arrebatada demasiado pronto", expresó Williams.

Está defendiendo a los inmigrantes. Todos somos inmigrantes

Reacciones políticas dividen al país

El expresidente Barack Obama calificó la muerte de Pretti como una "tragedia desgarradora" y advirtió que "muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo asalto".

Obama instó a la administración a trabajar con las autoridades de la ciudad y el estado para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley.

La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York fue una de varios legisladores demócratas que exigieron que las autoridades federales de inmigración abandonaran Minnesota. También instó a los demócratas a negarse a votar para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmando que tienen la responsabilidad de proteger a los estadounidenses de la tiranía.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró posteriormente que los demócratas no votarán a favor de un paquete de gastos que incluya dinero para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE. La declaración de Schumer aumenta la posibilidad de que el gobierno pueda cerrar parcialmente el 30 de enero cuando se agoten los fondos.

Segundo incidente mortal en Minneapolis este mes

Pretti fue asesinado a poco más de una milla de donde un agente del ICE mató a Renee Good, de 37 años, el 7 de enero, lo que provocó protestas generalizadas. Ambos casos forman parte de las acciones de control migratorio implementadas por la administración Trump.

Los funcionarios locales han disputado las afirmaciones de que los disparos fueron actos de defensa propia, citando videos de transeúntes que parecen contradecir las versiones del gobierno.

La ley de Minnesota sobre el uso de la fuerza permite a la policía estatal utilizar la fuerza letal solo si agentes razonables creen que es necesario para protegerse a sí mismos o a otros de la muerte o daños graves. La ley federal tiene una norma similar.

Video: Protestas Contra ICE en EUA Tras Muerte de Renee Good en Minneapolis Dejan Detenciones.

Los agentes federales generalmente gozan de inmunidad de jurisdicción estatal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales. Si Minnesota acusara a los agentes, estos podrían trasladar el caso a un tribunal federal alegando inmunidad judicial.

Los fiscales federales pueden acusar a agentes de las fuerzas del orden por disparos mortales, pero las acusaciones son poco frecuentes y requieren demostrar que el oficial sabía que su conducta era ilegal o actuó con desprecio imprudente por los límites constitucionales de su autoridad.

Los familiares de las víctimas podrían interponer demandas civiles por daños y perjuicios, aunque los funcionarios federales gozan de inmunidad cualificada que los protege a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional establecido. Las víctimas también pueden demandar al gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946.

Con información de AP y Reuters.

