Liverpool Vuelve a Caer y se Aleja de la Pelea por el Título en la Premier League

Luego de haber invertido cientos de millones de euros en el pasado mercado de fichajes veraniego, la temporada del Liverpool ha estado muy alejada de lo que se vaticinaba. Habiendo ganado la Premier League el año anterior, los Reds llegaban a la nueva campaña como grandes favoritos para repetir el título, sin embargo bajo el mando de Arne Slot han tenido muchos problemas para sumar puntos en la liga inglesa.

Este sábado 24 de enero el Liverpool visitó al Bournemouth para disputar el partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de la Premier League. El encuentro finalizó con triunfo para los locales por marcador de 3-2 con un gol de último minuto, provocando así la séptima derrota del equipo campeón en lo que va de la temporada. Este resultado deja al Liverpool con apenas 36 puntos en 23 partidos jugados, lo cual deja al cuadro de Anfield a 14 unidades del Arsenal (líder de la competición).

Este fue el quinto partido consecutivo de la Premier League en el que Liverpool no logra ganar. La última victoria de los Reds en la liga de Inglaterra se dio el 27 de diciembre de 2025, cuando vencieron 2-1 a los Wolves.

Próximos partidos del Liverpool

Luego de esta derrota ante Bournemouth, el Liverpool tendrá tres partidos consecutivos jugando como local en Anfield. Este miércoles 28 de enero recibirán al Qarabag en la UEFA Champions League; el 31 de este mismo mes se verán las caras con el Newcastle y su primer partido del mes de febrero será ante el Manchester City.

Diversos rumores apuntan a que Arne Slot, el director técnico del Liverpool, podría estar en riesgo de ser despedido si no consigue buenos resultados durante las próximas semanas.

DB