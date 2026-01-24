Naomi Osaka se Retira del Abierto de Australia; Esto Sabemos

El Australian Open 2026 está ya en la Tercera Ronda de la categoría individual en la rama femenina. Una de las grandes exponentes del tenis, la japonesa Naomi Osaka, se perfilaba como una de las candidatas para llegar lejos en el primer Grand Slam de la temporada, pero su participación en el certamen ha llegado a un final abrupto, pues horas antes de su partido ante Maddison Inglis, anunció que se retira del torneo.

Naomi Osaka, actualmente rankeada como la decimoséptima mejor tenista del mundo por la WTA, dio a conocer que da un paso al costado de esta edición del Abierto de Australia. Mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Osaka explicó las razones que la llevaron a retirarse del torneo, lo cual a su vez causa su eliminación del mismo.

¿Por qué Naomi Osaka se retiró del Australian Open 2026?

Naomi Osaka dio a conocer que la razón por la cual se retira del Abierto de Australia es "para tratar algo que mi cuerpo necesita después de mi último partido", refiriéndose a una lesión abdominal. En ese sentido, la tenista de 28 años de edad declaró para la organización del torneo que "es una lesión que he tenido un par de veces antes, y pensé que podría superarla". "Jugué mi último partido con algo de dolor, y pensé que si me daba un descanso antes del partido de hoy, podría controlarlo. Pero calenté y empeoró mucho", reconoció.

Estaba muy emocionada por seguir adelante y esta racha significaba mucho para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a causar más daño -Naomi Osaka

Naomi Osaka también mencionó que tendrá que realizarse más pruebas antes de decidirse por un tratamiento a largo plazo. Además, mencionó que a raíz del nacimiento de su hija en 2023, su cuerpo "cambió bastante". "Así que tengo que tener mucho cuidado con esto", añadió.

