Miguel Borja Revela la Razón Por la que Se Cayó Su Fichaje con Cruz Azul

Desde hace semanas, diversos reportes indicaban que Cruz Azul había llegado a un acuerdo con Miguel Borja para que el delantero colombiano se convirtiera en nuevo jugador del club. Proveniente de River Plate, Borja se uniría al conjunto celeste en calidad de agente libre y su fichaje estaba prácticamente amarrado, pues incluso viajó a México y estuvo entrenando para estar en forma y poder debutar.

Sin embargo, finalmente se ha confirmado que su llegada a Cruz Azul se ha caído y Miguel Borja no será futbolista de 'La Máquina'. En ese sentido, el propio atacante colombiano fue quien reveló el motivo por el cual su fichaje no se concretó.

Cruz Azul no pudo liberar un cupo para Miguel Borja

A través de sus redes sociales, Miguel Borja mandó un mensaje para agradecer a Cruz Azul por su "transparencia", pero confirmó que finalmente decidió no seguir esperando a que 'La Máquina' liberara un cupo de extranjero para poder inscribirlo. "Desafortunadamente, la liberación de cupos de extranjeros se extendió más de lo esperado", escribió el colombiano.

Además, expresó que se marcha "con una grata impresión" del club pese a no lograr concretar su fichaje y aseguró que está escuchando otras opciones para continuar con su carrera profesional.

¿Cuántos futbolistas no formados en México pueden jugar en los equipos de Liga MX?

En la Liga MX los cupos de extranjero, que en realidad se refieren a los futbolistas no formados en México, indican cuántos futbolistas que no se formaron en fuerzas básicas de un club mexicano, pueden estar inscritos con un club de Primera División. Actualmente pueden tener hasta 9 inscritos en sus planteles, pero solamente pueden jugar 7 al mismo tiempo.

