Ferrari Presenta Su Monoplaza SF-26 de Cara al Campeonato 2026 de la F1

La escudería Ferrari presentó en el circuito de Fiorano, en Módena, Italia, el monoplaza con el que competirá en el campeonato 2026 de la Fórmula Uno.

Se trata del SF-26, con el que el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón, y el monegasco Charles Leclerc buscarán devolver a la cuadrilla italiana su abolengo en el deporte motor.

El nuevo monoplaza, el número 72 en la historia de Ferrari en la F1, es el segundo a cargo del ingeniero francés Loic Serra, que llegó de Mercedes, la anterior escudería de Hamilton.

Dedicamos mucho tiempo a la fase de creación para captar al máximo el nuevo contexto normativo y técnico. También tuvimos que asegurarnos de que la arquitectura del coche nos proporcionara la flexibilidad suficiente para el desarrollo durante la temporada

Cambios de forma y fondo

Los cambios son observables a primera vista: en lo estético, se da el regreso de la pintura brillante y la salida del mate. El rojo es más brillante e intenso.

Además, en la carrocería destaca la presencia del color blanco en la zona del piloto y el azul en el alerón trasero, según se ve en las fotos y video publicadas por Ferrari.

Para cumplir con las nuevas normas técnicas y deportivas, el SF-26 será más ligero. En ese sentido, publicó la escudería, el chasis busca ser más eficiente.

(...) abandona la aerodinámica de efecto suelo en favor de un enfoque diferente, con líneas más limpias y una filosofía general centrada en reducir el peso y mejorar la eficiencia, en línea con los objetivos establecidos por la Fórmula 1 para estas regulaciones

Mientras que la unidad de potencia también tuvo ligeras modificaciones.

Es una nueva generación híbrida que incrementa aún más la contribución del sistema eléctrico. Esto requirió un enfoque de diseño completamente nuevo y una estrecha integración entre el chasis y la unidad de potencia

Mayor preparación

Ante las nuevas regulaciones, Leclerc, en su octava temporada con el Cavallino Rampante, dijo que habrá una mayor exigencia para los pilotos en el nivel de preparación.

Hay muchos sistemas nuevos que comprender y optimizar, por lo que nos hemos involucrado mucho desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Ya hemos vivido juntos cambios normativos importantes, por lo que sabemos lo complejo que puede ser este reto, pero estamos trabajando con mucha motivación para llegar a la pista lo mejor preparados posible

Por su parte, Lewis Hamilton dijo que se trata del "mayor cambio normativo" que ha vivido en su carrera, en el que los pilotos tendrán un alto protagonismo.

Como piloto, participar desde el principio en el desarrollo de un coche tan diferente ha sido un reto especialmente fascinante, trabajando en estrecha colaboración con los ingenieros para ayudar a definir una dirección clara para el mismo. Será un año extremadamente importante desde el punto de vista técnico, en el que el piloto desempeñará un papel fundamental en la gestión de la energía, la comprensión de los nuevos sistemas y la contribución al desarrollo del coche

Frederic Vasseur, jefe de equipo, señaló que el bólido fue resultado de un enorme esfuerzo de equipo y representa el comienzo de una aventura nueva, basada en un conjunto de reglas diferentes que "inevitablemente traen consigo una serie de incógnitas".

Difícil debut del SF-26

En esta fiesta, el clima en la región de Emilia Romaña impidió tener el mejor debut del monoplaza SF-26, ya que la pista mojada impidió un mejor desempeño de los pilotos.

Por reglamento, en este primer contacto con el vehículo, cada piloto tiene un rodaje limitado. Será entre el 26 y el 30 de enero cuando puedan hacer más pruebas en los test privados de Barcelona.

Las pruebas oficiales de Bahréin será del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El inicio de la temporada será en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, con la celebración del Gran Premio de Australia.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM