Padre de Futbolista del Getafe Muere en Accidente de Trenes en España: "Me Llenarás de Fuerza"

David Cordón, padre del futbolista del Getafe, David Cordón Mancha "Davinchi", es uno de los 42 muertos por el accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba, al sur de España, confirmaron el jugador y el club de "los Azulones".

"Davinchi" publicó un emotivo mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida y dijo que de ahora en adelante tendrá alguien en el cielo que lo llenará de fuerza en momentos difíciles, pues su mayor acto de amor será demostrar que nunca se rendirá, como él le enseñó.

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida", indicó el futbolista junto con 10 fotografías de diferentes momentos con su padre, desde que era niño hasta su debut profesional.

Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia adelante

Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo

En sendos comunicados oficiales, tanto el club madrileño como el Recreativo de Huelva, entidad en la que se formó "Davinchi", lamentaron el fallecimiento del exfutbolista de 50 años.

"Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba", escribió el Getafe en su cuenta oficial de X.

Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo

Prácticamente al mismo tiempo, el Recreativo de Huelva lamentó el fallecimiento de David Cordón, de quien afirmó que "era un recreativista de cuna" que llegó a ser uno de los mejores deportistas de la ciudad.

Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz

¿Quién era David Cordón?

David Cordón Mesa nació en Madrid, en 1975, fue jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros clubes.

Además, jugó con la selección española de futbol playa, con la que logró dos subcampeonatos del Mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004).

También fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004 tras anotar 28 goles en 15 partidos.

El accidente en Andamuz

El padre de "Davinchi" se desplazó el pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe ante el Valencia. "Davinchi", lesionado desde el primer tramo del curso, no pudo jugar el encuentro.

El domingo, su padre tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último.

La familia ha vivido desde entonces con la esperanza de que Cordón estuviera entre los supervivientes, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. Viajaba en el vagón número 2 del tren y las autoridades han identificado su cuerpo cotejándolo con las muestras de ADN que varios de sus familiares habían aportado.

"Davinchi" es un prometedor lateral izquierdo de 18 años, que tras debutar con el Recreativo de Huelva con 16 años en Primera RFEF recaló el pasado verano en el Getafe.

Tras debutar en Primera División y jugar varios partidos, se lesionó de gravedad en la rodilla y se está recuperando.

