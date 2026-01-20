Gilberto Mora es Baja en la Selección Mexicana:¿Qué le Pasó al Futbolista de Xolos?

Mal empezó la primera concentración de la Selección Mexicana: este martes 20 de enero se hizo oficial la baja de Gilberto Mora para los partidos contra Panamá y Bolivia, programados para el 22 y 25 de enero.

Fue a través de sus canales oficiales que la Selección Mexicana dio a conocer que Mora, futbolista de Xolos de Tijuana, dejó la concentración. Del mismo modo se reveló el nombre del jugador que ya fue llamado en su lugar.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales detalló que “luego de una valoración realizada por el área médica, Gilberto Mora, causará baja de la concentración”. Y también se especificó que “la decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX”.

Gilberto Mora es baja en la Selección Mexicana: ¿Quién ocupará su lugar?

Debido a ello se decidió que la joya de los Xolos regresará a Tijuana para trabajar en su recuperación:

En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo.

Además, trascendió que el americanista Alexis Gutiérrez fue llamado por el entrenador Javier Aguirre para cubrir la baja de “Morita”.

El entrenador Javier Aguirre reveló en días pasados la lista de convocados a la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, en partidos de preparación programados para los días 22 y 25 de enero próximos.

Llama la atención que “El Vasco” decidió que Chivas fuera la base de esta convocatoria tricolor, ya que llamó a 8 futbolistas rojiblancos, entre ellos el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y los delanteros Roberto Alvarado y Armando González.

Hay que recordar que México visitará a Panamá, el próximo jueves 22 de enero, y también a Bolivia, el domingo 25 del mismo mes. La idea de Javier Aguirre es que los tricolores salgan de su zona de confort y se enfrenten a ambientes hostiles.

Convocatoria Selección Mexicana: Ellos son los jugadores llamados a los amistosos contra Panamá y Bolivia

A continuación, la lista completa de los convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación ante Bolivia y Panamá:

Porteros:

Luis Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos).

Defensas:

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Ramón Juárez (América)

Eduardo Águila (Atlético San Luis)

Everardo López (Toluca),

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Chivas).

Medios

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Alexis Gutiérrez (América)

Delanteros

Diego Lainez (Tigres)

Roberto Alvarado (Chivas)

Ángel Sepúlveda (Chivas)

Germán Berterame (Monterrey)

Armando González (Chivas)

La Selección Mexicana lleva seis partidos amistosos sin victoria, ante rivales como Uruguay, Corea del Sur y Japón, por mencionar algunos. Eso ha generado infinidad de críticas de la afición y la prensa. Así que los partidos del jueves 22 y el domingo 25 de enero pueden servir para recomponer el camino

