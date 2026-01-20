Resultados Champions League 2026: Real Madrid Golea al Mónaco en la Jornada 7

Bien dicen que en el futbol las críticas se silencian con goles. Y eso fue lo que hizo el Real Madrid, en medio de señalamientos por su crisis futbolística: se impuso con autoridad, 6-1, al Mónaco francés en la Jornada 7 de la Champions League.

El partido Real Madrid vs Mónaco, disputado este martes 20 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu, tuvo dos figuras principalmente: Kylian Mbappé y Vinicius, que fueron ovacionados por la afición merengue. Además, la goleada encaminó al equipo español a octavos de final.

Real Madrid se puso adelante apenas al inicio del encuentro, cuando el francés Kylian Mbappé marcó el 1-0 a los 5 minutos. Y en el 26 hizo el 2-0 para sellar su doblete.

La primera mitad fue de dominio absoluto del Madrid, ante un Mónaco que apostó a replegarse y atacar por medio de contraataques. Pero la apuesta era arriesgada ante un equipo repleto de estrellas que ya había hecho daño.

En la segunda parte del partido Real Madrid vs Mónaco la balanza acabó por inclinarse hacia el lado de los locales: el argentino Franco Mastantuono concretó el 3-0 a los 51 minutos.

Como si no fuera suficiente castigo para el Mónaco, a los 55', el alemán Thilo Kehrer mandó la pelota a su propia puerta para el 4-0. Ya bastante decaído, el conjunto galo luchaba para no recibir más anotaciones.

Pero faltaban los tantos del brasileño Vinícius, quien facturó el 5-0 en el minuto 63, y del inglés Jude Bellingham: el 6-1 en el 80'. Antes, al 72', el neerlandés Jordan Teze mandó a las redes el tanto de la honra para el Mónaco.

A falta de una jornada para la conclusión de la primera fase de la Champions League 2026, el Real Madrid llegó a 15 puntos y está cerca de asegurar su boleto a los octavos de final. Mientras que el Mónaco está en la posición 20 con apenas 9 unidades.

Resultados de partidos de Champions League 2026 Hoy: Lista de marcadores

En otro frente, en el Estadio de San Siro, se llevó a cabo el duelo Inter de Milán vs Arsenal ante unos 70 mil espectadores. Era un duelo de mucho morbo, porque los Gunners son candidatos al título y su visita a Italia pintaba complicada.

Pero el delantero brasileño Gabriel Jesús no estaba para juegos y anotó dos goles para catapultar al Arsenal a una victoria por 3-1. El otro tanto fue de Viktor Gyokeres.

Por el Inter de Milán anotó Peter Sucic, al minuto 18’, para poner temporalmente las cosas 1-1. Sólo que los Gunners están intratables y no permitieron una reacción italiana.

Luego de 7 jornadas, el Arsenal mantuvo el paso perfecto y ya está clasificado a los octavos de final como líder absoluto, con 21 unidades.

Con la derrota en casa, el Inter de Milán se ha complicado el pase directo a los octavos, porque lleva 12 unidades y se ubica en el escalón 9 a falta de una fecha en la primera fase.

A continuación todos los reultados de este martes 20 de enero en Champions League 2026:

Club Brujas 4-1, Kairat Almaty

Bodo Glimt 3-1 Manchester City

Ajax 2-1 Villarreal

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

Sporting de Lisboa 2-1 Paris Saint-Germain

Arsenal 3-1 Inter Milan

Real Madrid 6-1 Mónaco

FC Copenhague 1-1 Napoli

Y estos son los partidos del miércoles 21 de enero en la Champions League:

Galatsaray vs. Atlético Madrid

Qarabağ vs. Frankfurt

Marseille vs. Liverpool

Newcastle vs. PSV Eindhoven

Slavia Praha vs. Barcelona

Juventus vs. Benfica

Chelsea vs. Pafos

Bayern München vs. Union Saint-Gilloise

Atalanta vs. Athletic Bilbao

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC