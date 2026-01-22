Resultados Europa League 2026 Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido Fenerbahce vs Aston Villa?

Este jueves 22 de enero se disputó la Jornada 7 de la Europa League 2026, con un banquete futbolero que dejó algunas sorpresas y dos equipos ya clasificados a los octavos de final. A continuación, los detalles.

En Estambul, Turquía, se llevó a cabo el partido Fenerbahce vs Aston Villa. El equipo inglés está en la lucha por el liderato de la Europa League, así que no podía darse el lujo de pestañear.

Los primeros minutos fueron muy parejos, aunque el Fenerbahce estuvo más cerca de irse arriba en el marcador. Pero el delantero John Durán no estuvo fino para definir ante el arco defendido por Marco Bizot.

En el minuto 25 el Aston Villa se puso al frente: el 1-0 lo consiguió el extremo Jadon Sancho, con un buen remate que superó la estirada del guardameta Ederson.

El 1-0 fue suficiente, ante la falta de reacción del Fenerbahce, para que el Aston Villa se quedara con la victoria y los tres puntos.

Con el triunfo, el Aston Villa llegó a 18 unidades luego de 7 fechas y selló su visa para los octavos de final. Aún con una jornada por disputarse, el equipo inglés aspira a terminar como líder absoluto.

Resultados Europa League Hoy: Marcadores de todos los partidos de la Jornada 7

En otro frente, en Berna, Suiza, se concretó el juego Young Boys vs Olympique de Lyon. Frente a unos 32 mil espectadores que llenaron el Stadion Wankdorf, el club francés salió como favorito.

Pero no fue un trámite sencillo: el líder de la actual edición de la Europa League batalló mucho ante un Young Boys bastante ordenado en defensa y peligroso al ataque.

El conjunto francés sufrió y ganó en Suiza, gracias al 1-0 que marcó Ainsley Maitland-Niles en el minuto 45, justo antes de la pausa de medio tiempo.

Líder absoluto con 18 unidades y mejor porcentaje de goleo, el Lyon ya se instaló en la fase de octavos de final. Sólo le resta amarrar la cima en la última fecha, porque si pierde ante el PAOK puede ser rebasado por el Aston Villa.

También ganó el Friburgo alemán, que marcha en la tercera posición de la tabla. Un tanto de Igor Matanovic bastó para sellar el triunfo y llegar a 17 puntos, casi una garantía para ir directo a los octavos de final.



A continuación todos los resultados de la Jornada 7 de la Europa League 2026:

Fenerbahce 0-1 Aston Villa

Young Boys 0-1 Lyon

Bolonia 2-2 Celtic 2

Brann 3-3 Midtjylland

Feyenoord 3-0 Sturm Graz

Friburgo 1-0 Maccabi Tel Aviv

Malmo 0-1 Estrella Roja

PAOK 2-0 Betis

Viktoria Plzen 1-1 Porto

Utrecht 0-1 Genk

Salzburgo 3-1 Basilea

Rangers 1-0 Ludogorets

Niza 3-1 Go Ahead Eagles

Ferencvaros 1-1 Panathinaikos

Dínamo Zagreb 4-1 FCSB

Braga 1-0 Nottingham Forest

Roma 2-0 Stuttgart

Celta 2-1 Lille

