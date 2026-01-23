Luchador de la UFC se Desploma Luego del Pesaje; ¿Qué le Pasó a Cameron Smotherman?

Durante el pesaje previo a su combate de este sábado 24 de enero, el peleador de artes marciales mixtas, Cameron Smotherman, se desvaneció. Smotherman logró dar el peso correctamente, registrando 135.5 libras, pero se desplomó al suelo luego de dar apenas unos pasos al alejarse de la báscula. El atleta de 28 años de edad tuvo que ser asistido por su entrenador y por los médicos, pues no pudo ponerse de pie por sus propios medios.

De momento no se sabe si la pelea de Smotherman ante Ricky Turcios sigue en pie. Smotherman tiene récord de un triunfo y dos derrotas en sus tres apariciones en la UFC.

¿Qué le pasó a Cameron Smotherman?

Hasta ahora la UFC no ha emitido un comunicado para informar sobre el estado de salud de Cameron Smotherman. Algunos reportes en la prensa estadounidense señalan que la pelea contra Turcios ha sido cancelada, pero de momento se desconoce el diagnóstico oficial de lo que le sucedió o de su condición actual.

Medios deportivos especializados sugieren que el desvanecimiento de Smotherman podría ser a causa de una práctica llamada Weight Cutting (Corte de Peso), la cual consiste principalmente en reducir el peso mediante la deshidratación y luego recuperarlo tras el pesaje. Esta práctica no es ilegal, pero ha levantado cuestionamientois sobre su impacto en la salud de los deportistas.

