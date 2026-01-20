Gobierno de Trump Lanza ‘FIFA Pass’ para Agilizar Visas de Aquellos con Boleto para el Mundial

El gobierno de Donald Trump lanzó oficialmente el programa “FIFA Pass” que agilizará las citas de visas para aquellos aficionados con boletos para el Mundial 2026. El Departamento de Estado desplegará 500 funcionarios adicionales para procesar las solicitudes de visas.

Andrew Giuliani, funcionario de la Casa Blanca asignado a la organización del Mundial 2026 , adviritió que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

asignado a la organización del , adviritió que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”. Durante 2025, el turismo hacia Estados Unidos cayó un 8.2%, por lo que el gobierno de Donald Trump ha apostado al Mundial 2026 para revitalizar esta industria.

Noticia relacionada: Trump Anuncia que Quienes Tengan Boletos para el Mundial 2026 Tendrán Prioridad para la Visa

Estados Unidos lanza el ‘FIFA Pass’ para agilizar visas del Mundial

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se celebrará el Mundial 2026, organizado de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Para agilizar la adquisición de visas de aquellos turistas con boletos, el Departamento de Estado lanzó el programa FIFA Pass.

El gobierno de Donald Trump asignará 500 adicionales para procesar las solicitudes de visas relacionadas con la justa deportiva. Además, el Departamento de Estado ha señalado que el 80% de los países han visto una reducción en los tiempos de espera para adquirir una visa.

Video: Mundial 2026: Trump Anuncia el ‘FIFA PASS’ para Agilizar Trámites Migratorios

Según explicó Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca asignado al Mundial, durante la cita para la visa los solicitantes deberán demostrar que “planea respetar las leyes” del país sede.

El solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo. La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siempre serán nuestra prioridad.

Además, el funcionario señaló que no se bajará la guardia sobre la emisión de visas, pues la seguridad de Estados Unidos es una prioridad:

Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional.

En una rueda de prensa previa al sorteo del Mundial 2026, el mismo funcionario se negó a descartar que haya redadas contra migrantes durante los partidos.

La apuesta de Estados Unidos para incrementar el turismo

El Mundial 2026 se ha convertido en una de las grandes apuestas de Estados Unidos para revitalizar el turismo.

Durante el 2025, el número de visitantes internacionales cayó en un 8.2%, según la consultora Oxford Economics, perteneciente a la Universidad de Oxford. La misma organización había previsto un aumento del 9% en la industria para el mismo año, lo que representa una variación del 17.2%.

Por ello, el gobierno de Donald Trump busca que el Mundial catalice la recuperación del sector. Hasta ahora, los números son alentadores: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que se a finales de año se habían recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para los partidos del Mundial. Esta demanda sería unas 30 veces superior a la oferta disponible.

Historias recomendadas:

Con información de EFE