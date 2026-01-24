¿Qué Canal Pasa el México vs Bolivia por TV y Online? Horario y Transmisión Gratis del Partido

La Selección Mexicana tuvo su primer partido del 2026 el pasado jueves 22 de enero, cuando visitaron al combinado de Panamá. Ese compromiso terminó con un triunfo agónico para los pupilos de Javier Aguirrre, quienes gracias a un autogol en los minutos finales del encuentro pudieron obtener la victoria. Ahora, el conjunto tricolor tendrá que medirse a Bolivia como parte de esta gira de preparación rumbo al Mundial 2026.

Si todavía no sabes a qué hora juega México vs Bolivia ni dónde ver el partido amistoso de este domingo 25 de enero, aquí te decimos el horario en el que comenzará el juego y qué canal pasa la transmisión por TV en vivo gratis y online del juego de preparación rumbo al la Copa del Mundo de este verano.

Noticia relacionada: Gilberto Mora es Baja en la Selección Mexicana:¿Qué le Pasó al Futbolista de Xolos?

¿A qué hora es el partido amistoso México vs Bolivia hoy 25 de enero 2026?

El horario para el partido México vs Bolivia que se juega este domingo 25 de enero, quedó programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Este será el segundo partido amistoso del Tricolor en lo que va del año y se disputará en el Estadio Tahuichi Aguilera, en Bolivia, el cual se encuentra en proceso de remodelación y registra un avance del 92 % en sus trabajos de reparación, de acuerdo con autoridades locales.

Recordemos que tanto el partido que se jugó contra Panamá, así como este compromiso ante Bolivia, se disputan fuera de Fechas FIFA, por lo que la Selección Mexicana no puede contar con sus futbolistas que militan en las ligas extranjeras. Esto quiere decir que la convocatoria de Javier Aguirre incluye únicamente a futbolistas que pertenecen a equipos de la Liga MX.

Video: Analistas Discuten Sobre Si Es Vital para la Selección Mexicana Jugar en el Azteca

¿Dónde ver México vs Bolivia por TV en vivo y gratis?

El partido de México vs Bolivia se va a poder ver en vivo a través de Las Estrellas, señal que se encuentra disponible en la TV abierta totalmente gratis por el Canal 2.

Otra opción para no perderte el juego es a través de la señal de TUDN, canal que solamente está disponible para quienes cuenta con algún servicio de televisión por cable contratado.

¿Cómo ver México vs Bolivia en vivo online gratis?

También será posible ver en vivo y gratis el partido de México vs Bolivia vía online. La única forma de ver este partido amistoso por internet, es mediante la app de streaming, ViX Premium, la cual requiere de suscripción.

Si no tienes chance de ver el partido de México vs Panamá este jueves, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego amistoso 2026.

Noticias recomendadas:

DB