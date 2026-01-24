Arrestan a Jugador de la NFL en Aeropuerto de Nueva York; ¿Qué Sucedió con Rasheed Walker?

La postemporada de la NFL sigue su curso y solamente quedan cuatro equipos con vida en los Playoffs. Sin embargo, los temas extradeportivos siguen acaparando los titulares. Hace poco te contamos sobre la situación que atraviesa el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, quien enfrenta cargos criminales por una acusación en su contra.

Ahora se ha suscitado un nuevo incidente que involucra a un jugador de la NFL. Se trata de Rasheed Walker, tackle ofensivo de los Empacadores de Green Bay, quien fue arrestado en Nueva York la mañana del viernes 23 de enero, luego de que a policía de la Autoridad Portuaria respondiera a una solicitud de control de armas de fuego en la Terminal C del Aeropuerto LaGuardia.

¿Por qué arrestaron a Rasheed Walker, jugador de la NFL?

La policía dijo que Rasheed Walker, jugador de 25 años de edad se había registrado en Delta y presentado un arma de fuego para inspección sin las credenciales adecuadas, lo cual derivó en su arresto. Sin embargo, el abogado que representa a Walker, Arthur Aidala, afirmó que el jugador de Green Bay reveló voluntariamente la posesión del arma de fuego "descargada y asegurada", a su llegada al aeropuerto. Aidala detalló que su cliente fue arrestado debido a que su licencia no era válida en Nueva York.

Estamos seguros de que el asunto finalmente será desestimado -Arthur Aidala, abogado de Rasheed Walker

Walker ha sido el tackle izquierdo titular de Green Bay durante las últimas tres temporadas, además de ser titular en 48 partidos desde que los Packers lo seleccionaron en la séptima ronda del draft de 2022. Walker, que estudió procedente en la Universidad de Penn State, se encuentra en el último año de su contrato, por lo que se convertirá en agente libre en la pretemporada y podría firmar con un nuevo equipo. El jugador también fue titular en los cuatro partidos de Playoffs de Green Bay en las últimas tres temporadas.

