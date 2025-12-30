Estrella de la NFL, Stefon Diggs, Enfrenta Cargos Criminales; Esto Sabemos

El receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs, enfrenta un cargo por delito grave de estrangulamiento y un cargo por delito menor de agresión por un presunto incidente ocurrido el 2 de diciembre, de acuerdo con los registros de la audiencia de moción que se llevó a cabo este martes 30 de diciembre, en el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts.

Desde la salida de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra no habían sido verdaderos protagonistas en una temporada de la NFL. Sin embargo, la campaña regular del 2025 ha sido muy positiva para el equipo, pues a falta de una semana para que acabe, tienen marca de 13 victorias y solamente 3 derrotas.

Stefon Diggs niega las acusaciones; los Patriots lo respaldan

La organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra está al tanto de las acusaciones en contra de Stefon Diggs, quien ha informado a la franquicia que las niega categóricamente. El equipo que hoy comanda el Este de la Conferencia Americana y podría terminar con el mejor récord de toda la NFL, emitió un comunicado en el que respaldan al receptor.

Apoyamos a Stefon. Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario -Comunicado de los Patriotas de Nueva Inglaterra

Medios locales reportan que que un juez está decidiendo si incautará los documentos judiciales antes de la comparecencia de Diggs, la cual está programada para el próximo 23 de enero, el viernes anterior al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

Diggs, un pilar fundamental para los Patriots

Stefon Diggs ha sido una de las piezas clave para el resurgir de los Patriots en esta temporada. El receptor abierto de 32 años de edad, registra 82 recepciones para 970 yardas, liderando a su equipo en ambos departamentos.

Además ha anotado 4 touchdowns y ha participado en todos y cada uno de los partidos de la presente campaña con el equipo de Nueva Inglaterra.

