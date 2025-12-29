Salomón Rondón Regresa a Pachuca para el Torneo Clausura 2026 Luego de su Paso por Real Oviedo

Como parte de los movimientos en el mercado de fichajes de invierno, el club Pachuca anunció que Salomón Rondón volverá a vestir la playera de los Tuzos durante el Torneo Clausura 2026. El delantero venezolano regresa luego de su paso por el Real Oviedo de España.

Para hacer el anuncio oficial, el Pachuca publicó un video que retrata a Rondón como un héroe del Viejo Oeste que vuelve a casa:

Regresa el rey. Recibimos al héroe que tuvo la valentía de volver. Salomón Rondón

Rondón, de 36 años de edad, fue prestado al Real Oviedo español, equipo que forma parte del Grupo Pachuca, desde julio del 2025. Luego de seis meses se decidió que su ciclo había culminado allá. luego de que sólo consiguió marcar dos goles.

El llamado “Rey Salomón” buscará revivir viejas glorias con los Tuzos, como en la temporada 2024, cuando fue campeón de la Concachampions.

Hay que recordar que el Pachuca ya empezó sus trabajos de pretemporada, toda vez que debutará el próximo 10 de enero en el Torneo Clausura 2026 ante las Chivas del Guadalajara.

Miguel Borja ya aterrizó en la CDMX para cerrar fichaje con el Cruz Azul

Otro que ya fue confirmado para jugar en la Liga MX es Miguel Borja, quien aterrizó en el aeropuerto de la CDMX para presentar exámenes médicos y estampar la firma que lo ligará al Cruz Azul.

A su llegada a la terminal aérea, el delantero colombiano se negó a dar declaraciones y firmar playeras de la Máquina celeste.

La razón por la que se reservó Miguel Borja es porque su contrato con el River Plate termina hasta el 31 de diciembre y no puede posar con otros colores ni hacer actividades que lo liguen a un club ajeno. Luego de esa fecha será jugador libre y será presentado en enero por La Máquina Celeste, antes de que empiece el Torneo Clausura 2026.

