Identifican a Víctimas del Accidente en el que Resultó Herido el Boxeador Anthony Joshua

Este lunes 29 de diciembre el boxeador nigeriano-británico Anthony Joshua se vio involucrado en un accidente vehicular en Ogun, Nigeria. El excampeón mundial resultó lesionado, pero otras dos personas perdieron la vida.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el automóvil Lexus en el que viajaba Joshua era conducido por encima de los límites de velocidad y “perdió el control cuando intentaba rebasar, para luego estrellarse contra un camión que estaba estacionado a un lado de la carretera".

También se dio a conocer que “el pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba a un lado de Anthony Joshua murieron” de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Accidente Anthony Joshua: Identifican a víctimas del percance en el que resultó herido el boxeador

Horas después del accidente, la empresa promotora de Joshua, Matchroom, dio a conocer la identidad de los fallecidos: se trata de Sina Ghami y Kevin Latif Ayodele, "dos grandes amigos e integrantes del equipo" del boxeador.

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, expresó su “más sentido pésame” al boxeador luego del accidente. En sus redes sociales, el mandatario explicó que “he hablado con AJ para expresarle personalmente mis condolencias por el fallecimiento de sus dos allegados, Kevin Latif Ayodele y Sina Ghami, en el reciente accidente”.

También añadió que “le deseé una pronta y completa recuperación y recé con él. AJ me aseguró que está recibiendo la mejor atención posible”.

El accidente ocurrió cuando el vehículo Lexus en el que viajaba Joshua chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun. El boxeador se encontraba en Nigeria de vacaciones, luego de su reciente pelea con el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, celebrada el 19 de diciembre y ganada por Joshua por nocaut en el sexto asalto.

Anthony Joshua, hijo de padre británico y madre nigeriana, vivió en Nigeria hasta los 12 años antes de mudarse al Reino Unido. Inició su carrera en el boxeo a los 18 años y poco después ganó el oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Con información de N+

RGC

