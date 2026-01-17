¿Cómo Quedan las Finales de Conferencia de la NFL 2026? Resultados de los Playoffs al Momento

Estamos en la recta final de la temporada y para todos los aficionados del emparrillado que quieren saber cómo quedaron las Finales de Conferencia de la NFL 2025-2026 hoy, acá te mostramos los resultados de los playoffs al momento y quienes jugarán los partidos por el Campeonato de la Nacional y la Americana, luego de realizarse la Ronda Divisional del futbol americano.

Después de darse a conocer a los equipos clasificados a la Ronda Divisional, en un nota te dijimos dónde ver los Playoffs de la NFL 2026 en vivo y gratis por TV. De igual forma, te aclaramos quién es el dueño de la liga de futbol americano estadounidense, luego de que surgieran rumores de que Mr. Beast era el propietario.

Resultados de los playoffs de la NFL 2026 al momento

Este fin de semana se llevan a cabos los partidos de la NFL de la ronda divisional. Este sábado 17 de enero conocimos a los primeros equipos clasificados a las Finales de Conferencia y el domingo sabremos quiénes son las otras dos franquicias que lucharán por los títulos de la Conferencia Americana y Nacional. Hasta el momento, los que avanzaron son los siguientes:

Denver Broncos (Confirmado). San Fancisco 49ers o Seattle Sheahawks (jugándose al momento). New England Patriots o Houston Texans (se juega este domingo). Chicago Bears o Los Angeles Rams (se juega este domingo).

¿Cómo quedaron las Finales de Conferencia de la NFL 2026?

A falta que de que se lleven a cabo los partidos dominicales de las Rondas Divisionales, las finales de la NFL se juegan de la siguiente forma al momento:

Final de la Conferencia Nacional : Chicago Bears o Los Angeles Rams vs San Fancisco 49ers o Seattle Sheahawks

: Chicago Bears o Los Angeles Rams vs San Fancisco 49ers o Seattle Sheahawks Final de la Conferencia Americana: Denver Broncos vs New England Patriots o Houston Texans.

A falta de que se confirmen los partidos de las Finales de Conferencia con los que culminará la fase de Playoffs de la NFL, será hasta el próximo domingo 25 de enero cuando conozcamos a los equipos finalistas que jugarán el Super Bowl 2026.

