¿Quién es el Dueño de la NFL y Por Qué Dicen que Mr. Beast la Compró? Esta es la Respuesta

Los Playoffs de la NFL están a punto de comenzar, dando inicio a la mejor época del año para los aficionados al futbol americano. Este fin de semana arranca la Ronda de Comodines, lo cual marca el camino hacia el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más grandes y prolíficos del mundo.

El dinero que genera la NFL es inmenso, pues basta con observar que en la lista más reciente de la revista Forbes sobre las franquicias deportivas más valiosas del mundo, tienen 30 equipos ubicados en el Top 50. Esto hace que muchos aficionados se pregunten quién es el dueño de esta liga que vale millones de dólares, una duda que en septiembre de 2025 causó revuelo cuando el YouTuber, Mr.Beast, publicó un video afirmando haber comprado la NFL.

¿Mr. Beast es el dueño de la NFL?

El video publicado en las redes sociales de Mr. Beast en septiembre de 2025 fue parte de una campaña publicitaria para el comienzo de la actual temporada. En él se puede apreciar al comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunciando que la liga ahora pertenece a Jimmy Donaldson (el verdadero nombre del YouTuber).

Sin embargo, Mr. Beast no es el dueño de la NFL. El anuncio fue solamente una publicidad para anunciar que el partido entre los Kansas City Chiefs y los LA Chargers, correspondiente a la Semana 1, se transmitiría a través de la plataforma de YouTube.

¿Quién es el verdadero dueño de la NFL?

La NFL no tiene un dueño único, sino que está colectivamente financiada por lo 32 equipos que la componen y posee una junta directiva conformada por los dueños de las franquicias. En ese sentido, se estima que el valor total de la liga es la suma de los valores de sus equipos, el cual asciende a un estimado de 228 billones de dólares.

