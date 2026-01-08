¿Xolos Tijuana vs América Pasará por TV Gratis? Horario del Partido de la J1 de Liga MX 2026

Este fin de semana vuelve el futbol mexicano de primera división y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Xolos Tijuana ni dónde ver el partido mañana, acá te damos el horario de inicio y si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026.

Para que no te pierdas de este inicio, en una nota ya te dijimos qué partidos se van a jugar en la fecha 1 de la Liga MX 2026 y el refuerzo que cerró el América procedente de los Xolos, justo antes de que se enfrenten este viernes 9 de enero.

¿A qué hora es el partido de Xolos Tijuana vs América por la Jornada 1 Liga MX 2026?

El juego del América contra Xolos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 9 de enero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Caliente.

Para este partido del América, André Jardine no podrá contar Henry Martín, quien será baja debido a una lesión muscular. Los que sí pueden ver minuto son los nuevos fichajes Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aarón Mejía.

¿El partido Tijuana vs América se puede ver gratis hoy?

Para mala fortuna de los aficionados ningún canal va a pasar la transmisión del Xolos vs América en vivo gratis, ya que las únicas opción para mirar el encuentro es por TV de paga y vía online por una app de streaming que cobra mensualidad.

Así que, si no sabes dónde ver Tijuana vs América en vivo online gratis, en N+ te traeremos lo más importante de dicho encuentro, para que cheques cómo quedó el marcador del partido de Jornada 1 de la Liga MX 2026.

