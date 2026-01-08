Inicio Deportes ¿Xolos Tijuana vs América Pasará por TV Gratis? Horario del Partido de la J1 de Liga MX 2026

¿Xolos Tijuana vs América Pasará por TV Gratis? Horario del Partido de la J1 de Liga MX 2026

|

Andrés Olmos N+

-

Checa a qué hora juega el América vs Tijuana este viernes 9 de enero y si algún canal pasa el partido gratis, para ver en vivo el juego de Jornada 1 de la Liga MX 2026

El partido Tijuana vs América pasa por un canal gratis hoy horario para ver transmisión Liga MX 2026

El Xolos vs América es uno de los partidos que abren la Jornada 1 de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Este fin de semana vuelve el futbol mexicano de primera división y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Xolos Tijuana ni dónde ver el partido mañana, acá te damos el horario de inicio y si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026.

Para que no te pierdas de este inicio, en una nota ya te dijimos qué partidos se van a jugar en la fecha 1 de la Liga MX 2026 y el refuerzo que cerró el América procedente de los Xolos, justo antes de que se enfrenten este viernes 9 de enero.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

¿A qué hora es el partido de Xolos Tijuana vs América por la Jornada 1 Liga MX 2026?

El juego del América contra Xolos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 9 de enero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Caliente.

Nota relacionada: Jugadores del América Parten Rosca con Niños y se Visten de Reyes Magos

Para este partido del América, André Jardine no podrá contar Henry Martín, quien será baja debido a una lesión muscular. Los que sí pueden ver minuto son los nuevos fichajes Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aarón Mejía.

Video: Torneo de Futbol Termina en Balacera en Coyuca de Benítez, Guerrero; Familias y Jugadores Corren

¿El partido Tijuana vs América se puede ver gratis hoy?

Para mala fortuna de los aficionados ningún canal va a pasar la transmisión del Xolos vs América en vivo gratis, ya que las únicas opción para mirar el encuentro es por TV de paga y vía online por una app de streaming que cobra mensualidad.

Nota relacionada: Cruz Azul Cambiará de Estadio: ¿Dónde Jugará La Máquina el Clausura 2026 de Liga MX?

Así que, si no sabes dónde ver Tijuana vs América en vivo online gratis, en N+ te traeremos lo más importante de dicho encuentro, para que cheques cómo quedó el marcador del partido de Jornada 1 de la Liga MX 2026.

Historias recomendadas:

Liga MXFutbol
Inicio Deportes Partido xolos tijuana vs america pasa canal tv gratis hoy hora ver transmision liga mx 2026