Jugadores del América Parten Rosca con Niños y se Visten de Reyes Magos.

Jugadores del América aprovecharon el 6 de enero para partir la tradicional rosca y se dieron tiempo de convivir con niños y niñas, a quienes dieron algunos obsequios vestidos como Reyes Magos. Las integrantes del equipo femenil igual participaron del convivio en las instalaciones de Coapa.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa que los futbolistas comieron rosca de reyes durante un espacio en sus sesiones de entrenamiento, para después reunirse con aficionados que llevaron a sus pequeños a un evento organizado por el club y dirigido a sus abonados.

Sin embargo, igual acudieron con menores de la organización Brazos de Apoyo.

En fotografías compartidas en cuentas oficiales se ve que Israel Reyes, Miguel Vázquez y Luis Malagón portaron capas y coronas para pasar por Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres jugadores se encargaron de dar regalos a algunos niños, así como pieza de rosca.

"Abonados pequeños y grandes, regalos, rosca de Reyes y mucha diversión ¡Esta experiencia exclusiva fue para ustedes! Gracias por ser parte de nuestras actividades", tuiteó la institución.

Por su parte, el capitán Henry Martín estuvo con las categorías de personas con discapacidad, con quienes igual partió la rosca.

"Somos un mismo equipo, ¡somos Aguilas, somos Club América! Nuestras categorías de discapacidad intelectual, ciegos y débiles visuales, amputados, femenil y varonil, compartieron un momento único con la Rosca de Reyes", posteó el América en X.

En otras imágenes se vio que Reyes, Vázquez y Malagón dieron rosca y juguetes a menores de la Fundación Brazos de Apoyo. Algunas futbolistas del cuadro femenil también fueron a esta convivencia.

Los más pequeños siempre nos inspiran a hacer cosas grandiosas, ¡gracias a todas las niñas y niños de Fundación Brazos de Apoyo por su asistencia y por motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños!

Una de las fotografías revela que a Jonathan Dos Santos le tocó una figura del Niño Jesús oculto en el pan. Al arquero Rodolfo Cota igual le tocó "muñeco". En la misma serie se vio a Luis Malagón.

Durante la convivencia entre los integrantes de las Águilas también se vio disfrutar a Israel Reyes y Sebastián Cáceres.

Los festejos de este martes se dieron como un momento de esparcimiento rumbo al inicio del Clausura 2026.

En la Liga MX varonil, las Águilas debutan el 9 de enero como visitantes ante Xolos de Tijuana, en el Estadio Caliente, mientras que en la Liga MX Femenil, el América inicia su participación el 5 de enero frente a Santos Laguna, también en condición de visitante.

